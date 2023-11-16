"Футболисты не являются заложниками или рабами клубов". Агентство ответило Вересу

Футбольное агентство FAMK Group опубликовало официальное заявление после того, как ровенский "Верес" объявил двух агентов Максима Карагодина и Никиту Швеца персонами нон грата из-за срыва трансфера игрока в "Карпаты".

"Уважаемый господин Надеин!

Учитывая вашу странную позицию и переход на личности, считаем правильным донести до вас следующую информацию:

- Футболисты не являются заложниками или рабами футбольных клубов. Крепостное право отменили более 160-ти лет назад, бурные 90-е уже позади, поэтому реальное право выбора есть у каждого гражданина нашей страны, в том числе у профессиональных футболистов;

- Ни один нормальный агент не будет действовать против интересов развития своих клиентов для какой-то сиюминутной выгоды футбольного клуба. Для нас перспективы и условия контракта игрока гораздо важнее вашего желания что-то положить в собственный карман в обход цивилизованных процедур;

- Ни один клуб не имеет права принуждать футболиста принимать условия, которые его не устраивают;

- Наша компания принципиально отказывается участвовать в сомнительных схемах и принимать странные финансовые условия трансферных сделок;

- Главным принципом работы нашей компании является забота о развитии наших клиентов и защита их прав. Если интересы игрока и клуба расходятся, то цивилизованные люди решают эти вопросы путем переговоров и компромиссов, а не путем публичной истерики;

- В случае продолжения публичной атаки на нашу компанию, или продолжения любого нарушения прав и свобод Дмитрия Годи - все детали и подробности этого дела станут известны всей футбольной общественности Украины. И если вы умный человек, то должны осознавать, что в первую очередь запятнано будет именно ваше имя и репутация. В то же время нам скрывать нечего - мы действовали в рамках закона и защищали интересы своего игрока.

Также, FAMK Group хочет посоветовать всем футболистам, особенно молодым игрокам украинских клубов, выбирать сотрудничество с агентами и компаниями, которые уважают права и свободы своих клиентов, не участвуют в сомнительных сделках и заботятся о развитии футболистов.

Со всем уважением к местным болельщикам и ровенской футбольной общине", - говорится в заявлении.