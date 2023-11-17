  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривбасс вернулся к тренировкам после трех выходных
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс вернулся к тренировкам после трех выходных

Премьер-лига

Криворожане планируют провести двустороннюю игру

Кривбасс вернулся к тренировкам после трех выходных

Фото: ФК Кривбас

Новина українською
Новина українською

"Кривбасс" вернулся к тренировкам в четверг, 16 ноября. После игры с "Динамо" (0:2) в воскресенье команда получила три выходных.

Из-за паузы, связанной с международными матчами сборных, свой ближайший календарный матч УПЛ красно-белые проведут 25 ноября. В этот день в последнем матче первого круга (15 тур) "Кривбасс" на выезде сыграет против "Миная".

Вчера у команды Юрия Вернидуба была одна тренировка во второй половине дня. Криворожане после занятия в тренажерном зале и разминки поработали с мячами в квадратах и сыграли в футбол. Но сначала криворожане поздравили партнера по команде, полузащитника Владислава Семотюка, который накануне отметил 23-й день рождения.

На сегодня у "Кривбасса" запланировано две тренировки. А с субботы команда вернется к одноразовому режиму. Именно в таком рабочем ритме и будем готовиться к "Минаю". Также тренерский штаб рассматривает возможность проведения двусторонней игры.

Читайте такжеВ УАФ дали оценку скандальному удалению Бескоровайного в матче с Динамо
По теме
yellow-arrow
Источник назвал еще одного кандидата на замену Шарану в Минае
yellow-arrow
"Футболисты не являются заложниками или рабами клубов". Агентство ответило Вересу
yellow-arrow
MEGOGO отменил регистрацию УПЛ ТВ. Под этим неймингом Премьер-лига планирует основать свой собственный канал
Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости