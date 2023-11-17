Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс вернулся к тренировкам после трех выходных
Криворожане планируют провести двустороннюю игру
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" вернулся к тренировкам в четверг, 16 ноября. После игры с "Динамо" (0:2) в воскресенье команда получила три выходных.
Из-за паузы, связанной с международными матчами сборных, свой ближайший календарный матч УПЛ красно-белые проведут 25 ноября. В этот день в последнем матче первого круга (15 тур) "Кривбасс" на выезде сыграет против "Миная".
Вчера у команды Юрия Вернидуба была одна тренировка во второй половине дня. Криворожане после занятия в тренажерном зале и разминки поработали с мячами в квадратах и сыграли в футбол. Но сначала криворожане поздравили партнера по команде, полузащитника Владислава Семотюка, который накануне отметил 23-й день рождения.
На сегодня у "Кривбасса" запланировано две тренировки. А с субботы команда вернется к одноразовому режиму. Именно в таком рабочем ритме и будем готовиться к "Минаю". Также тренерский штаб рассматривает возможность проведения двусторонней игры.
Популярное сейчас
- 11 из 24. Определились еще два участника Евро-2024. Положение во всех группах отбора
- Зинченко после спарринга с Лехией поблагодарил поляков за помощь и поддержку
- Довбик: К такому матчу, как с Италией лучше подходить с одной игры
- В УАФ дали оценку скандальному удалению Бескоровайного в матче с Динамо
- Шикарная итальянская журналистка восхитила фанатов идеальными формами после рождения ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена иконы Лацио Чиро Иммобиле. ФОТО