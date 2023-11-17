Кривбасс вернулся к тренировкам после трех выходных

"Кривбасс" вернулся к тренировкам в четверг, 16 ноября. После игры с "Динамо" (0:2) в воскресенье команда получила три выходных.

Из-за паузы, связанной с международными матчами сборных, свой ближайший календарный матч УПЛ красно-белые проведут 25 ноября. В этот день в последнем матче первого круга (15 тур) "Кривбасс" на выезде сыграет против "Миная".

Вчера у команды Юрия Вернидуба была одна тренировка во второй половине дня. Криворожане после занятия в тренажерном зале и разминки поработали с мячами в квадратах и сыграли в футбол. Но сначала криворожане поздравили партнера по команде, полузащитника Владислава Семотюка, который накануне отметил 23-й день рождения.

На сегодня у "Кривбасса" запланировано две тренировки. А с субботы команда вернется к одноразовому режиму. Именно в таком рабочем ритме и будем готовиться к "Минаю". Также тренерский штаб рассматривает возможность проведения двусторонней игры.