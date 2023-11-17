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"Принял по зову сердца". Станич - о решении присоединиться к Шахтеру

Премьер-лига

Тренер рассказал, как принял предложение горняков

"Принял по зову сердца". Станич - о решении присоединиться к Шахтеру

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською
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Ассистент главного тренера "Шахтера" Марио Станич рассказал, почему решил присоединиться к тренерскому штабу Марино Пушича.

"В жизни каждого из нас наступают моменты, когда мы принимаем решение разумом или сердцем. Это решение я сделал по зову сердца. Все произошло очень быстро. У меня не было времени даже начать что-нибудь обдумывать – мы спешили принять команду перед матчем с "Барселоной". Я принял решение, пожалуй, за полчаса.

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Когда Мистер позвонил мне, я спросил: "Ты уверен на 100%? Или твое решение окончательно?" Он сказал: "Да". Я почувствовал что-то внутри и ответил: Хорошо, без проблем. Я приеду".

События развивались очень динамично, но так часто происходило в моей жизни. Это новый опыт и новый образ жизни. Я счастлив быть здесь и счастлив быть частью этого клуба", – признался Станич.

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Источник:
Tribuna
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