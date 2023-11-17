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Лужный: Хацкевич уверял, что мы строим в Динамо супер-команду
Лужный считает, что Хацкевич подписывал игроков, которые не соответствуют уровню клуба
Бывший тренер "Динамо" Олег Лужный вспомнил как работал ассистентом в киевском клубе во времена, когда во главе "бело-синих" был Александр Хацкевич.
"Меня приглашали под интересный проект, и Хацкевич уверял, что мы строим супер-команду. Впрочем, впоследствии стало ясно, что обещания Александра не соответствуют действительности. Он позвал в "Динамо" игроков, которые и близко не соответствовали уровню клуба и поставленным задачам. Возможности качественно усилиться и получить хорошие результаты у "Динамо" тогда были.
Я знаю, что есть такой "футбольный специалист" Шаблий, сыгравший большую роль в этих трансферах. Я спрашивал Хацкевича, зачем он берет в команду этих футболистов, но он не мог мне этого объяснить. Я люблю профессионализм и честность – сам такой и требую людей такого же отношения. К сожалению, этого там я не увидел", - сказал Лужный.
Напомним, Лужный и Хацкевич вместе работали в киевском "Динамо" с 2017 по 2019 годы.
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