Заря: старая новая роль Юрия Коваля

Старожилов в украинской Премьер-лиге сейчас меньше половины. Имеются в виду клубы, которые неизменно играют в элите или же на время выбывали из нее. В эту когорту входит луганская "Заря", которая за последние восемь лет приучила своих поклонников к содержательной игре, высоким позициям в итоговой таблице и ежегодным выступлениям в еврокубках. О стабильности луганчан красноречиво говорит такой факт: начиная с сезона-2014/15 "Заря" лишь однажды заняла место ниже четвертого, финишировав пятой. В остальные сезоны команда, попеременно возглавляемая Юрием Вернидубом, Виктором Скрипником и голландцем Патриком Ван Леувеном, смогла получить четыре комплекта бронзовых медалей.

Казалось бы, ничто не предвещало проблем и в нынешнем сезоне, когда в межсезонье на смену Ван Леувену пришел другой иностранный специалист – знакомый по выступлениям в донецком "Шахтере" в позапрошлом десятилетии серб Ненад Лалатович. Но дела у него не заладились - то ли не хватило ему таланта, то ли не хватало харизмы. Спасать "Зарю", которая после пяти туров оказалась в незавидном положении, был приглашен экс-наставник харьковского "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов. Однако ему никак не удавалось поднять луганскую команду из нижней части таблицы. Да и в еврокубковом матче с тель-авивским "Маккаби" в минувший четверг его подопечным не везло, вот и решил Кривенцов уйти в отставку. Исполняющим обязанности главного тренера в клубе назначили опытного Юрия Коваля, который за длительное время пребывания в "Заре" работал на разных должностях. Последней из них была роль спортивного директора.

Ранее Юрий Коваль уже дважды выполнял функции главного тренера луганской команды и сумел вывести ее из первой лиги в высшую. Это было после двух первых лет его успешной работы в "Заре", в сезоне-2005/06. Под руководством Коваля начинался и следующий сезон в элите, однако после выездной ничьей с ФК "Харьков", домашнего поражения от донецкого "Шахтера" и проигрыша в гостях львовским "Карпатам" он вынужден был уступить место приглашенному из столицы Владимиру Бессонову. Правда, тот надолго в Луганске не задержался: поработав с "Зарей" всего два месяца, во время которых дело так и не дошло до победы, он покинул команду.

Что касается Юрия Коваля, то после трехлетнего тайм-аута в работе с "Зарей" он трудился в тернопольской "Ниве" и "Александрии". Очередное появление этого опытного специалиста у тренерского штурвала луганского коллектива пришлось на разгар сезона-2009/10, в котором турнирные дела не заладились. Не удалось наладить их и Ковалю, ведь на тот момент "Заря" находилась в далеко не самом лучшем психологическом состоянии. Свои тренерские обязанности Юрий Григорьевич выполнял в течение девяти туров, вплоть до завершения осенней части чемпионата. На тот момент луганчане продолжали находиться вблизи зоны "вылета", питая надежды на улучшение ситуации во втором круге. Однако лишь ценой невероятных усилий и благоприятного стечения обстоятельств в весенней половине чемпионата "Заре" все же удалось сохранить прописку в элите. Тот турнирный промежуток команда проводила с новым рулевым Александром Косевичем, приход которого не повлиял на деятельность Юрия Коваля. Он продолжил свою работу в клубе – сначала в роли спортивного директора, а затем, после отставки Анатолия Чанцева, в течение шести сезонов был одним из ассистентов главного тренера Юрия Вернидуба. Начиная с 2017 года Коваль снова работал спортивным директором, одновременно отвечая за работу юношеского департамента клуба.

И вот теперь 65-летний специалист получил очередной вызов. Третий по счету за период работы в "Заре". Что и говорить, непростое испытание выпало на его плечи. Ведь кроме задачи улучшить турнирное положение в чемпионате есть необходимость достойно выглядеть в заключительных матчах группового турнира Лиги Конференций, где луганская команда еще не потеряла шансы на выход в следующий раунд соревнований.

Удастся ли Юрию Ковалю справиться с этими задачами – будет видно в ближайшее время. Хотя не исключено, что исполнять обязанности главного тренера он будет временно, пока клуб не подыщет нового специалиста с именем. Впрочем, в футболе часто случается, что временный рулевой лишается статуса "и.о.". Так что поживем – увидим.

Фото - ФК "Заря" / автор неизвестен