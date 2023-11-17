Безнаказанность порождает преступность. Мнения экс-футболистов Черноморца о судействе УПЛ

В эти осенние дни о качестве арбитража не говорил разве что ленивый. В последнее время эта вопиющая тема стала №1 в нашем футболе. Еще бы: скандалы по судейству возникают уже в каждом туре. Более того, бывает, что в половине матчей тура! Понятно, что дальше так продолжаться не может, давняя проблема достигла точки кипения. Уже не первый день изрядно "закипает" в одном из самых футбольных городов страны – Одессе. Те, кто был свидетелем воскресного матча "Черноморца" с львовским "Рухом", до сих пор живо обсуждают все детали эпизода на 69-й минуте, который привел к назначению пенальти в ворота "моряков" и удалению их защитника Луки Гучека.

UA-Футбол поинтересовался мнениями относительно судейства у футбольных специалистов, в разные годы игравших в главной команде Одессы.

Виктор Зубков, полузащитник "Черноморца" 60-х – 70-х годов:

– Все зависит от того, кто возглавляет УАФ. Если не будет наказания судьям, то произвол будет продолжаться. А если не наказывать за такие поступки, то это называется воспитание преступников. Тем более что эти поступки совершаются при наличии мониторов VAR. Если бы того или иного горе-арбитра, допустившего грубую ошибку, оштрафовали на кругленькую сумму, возможно, это было бы ему уроком. Нужно дать предложение по этому поводу тем людям, которые сейчас занимаются судейским корпусом. В минувшее воскресенье в Одессе разгорелись страсти после матча "моряков" с "Рухом". Я предполагаю, что арбитр руководствовался одним принципом: если полет мяча, направляющегося в створ ворот, прерывается рукой, то дается пенальти и красная карточка. Даже если игра рукой была непреднамеренной. Если же случаются случаи, в которых рефери грубо ошибся, то это не значит, что его нужно серьезно наказывать. Наказание может быть только тогда, когда ошибка повлияла на результат. В таком случае арбитра лишают судейства на определенное количество игр.

Александр Дегтярев, вратарь "Черноморца" 70-х – начала 80-х годов, арбитр 80-х – начала 90-х годов:

– На мой взгляд, практика подготовки арбитров никуда не годится. Совершенно неподготовленные судьи выходят обслуживать матчи в Премьер-лиге. Они ведь должны проходить все этапы профессионального становления, а этого не происходит. Каких-нибудь два года – один во второй лиге, второй – в первой, и сразу же в элитный эшелон! Во время моего пребывания в роли арбитра нас выдерживали несколько лет в каждой из низших лиг – и только потом шло продвижение к высшему рангу. А теперь в нашем арбитраже какие-то сопляки, молодняк. Как они могут судить футболистов, старше их на 5-10 лет? У них нет ни авторитета, ни некоторых других важных качеств. А это все-таки Премьер-лига! Вот и случаются разные события, приводящие к накалу страстей. Так было сразу в нескольких поединках 14-го тура. Не обошло это и одесский матч "Черноморца" с "Рухом". Судивший его Андрей Коваленко "порит" уже столько, что даже трудно понять. Во время моей судейской карьеры, прежде чем назначать или не назначать такие пенальти, как в этой игре, рефери учитывали несколько факторов, думая по-футбольному: прежде всего, была игра рукой умышленно или нечаянно, какое было расстояние от бьющего игрока, до руки защитника. А еще учитывалось, мог игрок успеть убрать руку и не встретиться с мячом или нет. То есть, если футболист не играл рукой умышленно, то наказания не было. Однако теперь все по-другому. Как и чему учат наших арбитров по поводу таких эпизодов – не знаю. Правила меняются каждый год. К тому же тот или иной судья подобные ситуации трактует по-своему.

Александр Никифоров, полузащитник "Черноморца" конца 80-х – первой половины 90-х годов:

– То, что арбитры "порят" в чемпионате, неадекватно судят, видно невооруженным глазом. К сожалению, такие ошибки были как десятилетиями до нас, так десятилетиями и при нас. Но надеюсь, что подобного не будет в ближайшем будущем и наше поколение еще сможет насладиться объективным и качественным арбитражем, в котором не будет предвзятости. Если говорить дальше о нынешнем судействе, то очень плохо, что рефери почему-то ошибаются в одну сторону. Одно дело, когда со стороны судьи есть незначительная симпатия или едва заметная помощь, а совсем другое – когда происходит настоящее футбольное убийство, творится беззаконие. Что касается матча "Черноморец" – "Рух", то и специалисты, и простой футбольный люд все видели своими глазами. Да, согласен: мяч попал защитнику в руку в штрафной площадке и за это был назначен пенальти. Но как можно было после этого еще и выгонять с поля игрока?! Такое не лезет ни в какие рамки! Я этого не понимаю. Поэтому надеюсь, что компетентные органы все же примут соответствующее решение в отношении арбитра, как поступили с его коллегой Шандором, который подобным образом начудил в матче "Металлист 1925" – "Черноморец".

Андрей Телесненко, защитник "Черноморца" конца 80-х – начала 90-х годов:

– В последнее время судьи ошибаются в матчах "Черноморца". Взять хотя бы два предыдущих поединка – с "Металлистом 1925" и "Рухом". В игре с харьковчанами первая желтая карточка Иеде была совершенно незаслуженной, рефери ее высосал из пальца. Другое дело – вторая, которая автоматически привела к удалению. А вот в матче с "Рухом" был спорный момент. Мне кажется, что двойное наказание в виде пенальти и красной карточки в ситуации с защитником Гучеком – это неправильно. Если назначен пенальти, то еще и удалять игрока, который к тому же не играл рукой умышленно – это уже слишком. Когда мяч срикошетил от головы футболиста ему в руку, разве за это можно наказывать так жестко? Профессиональный уровень наших арбитров, конечно, оставляет желать лучшего. Выходит так, что на сегодняшний день судьи в украинском футбольном хозяйстве - главные лица. Не сам футбол, не футболисты, а именно судьи! Уж очень много желтых карточек, удалений. Уже не первый сезон используется VAR – казалось бы, что нужно для повышения качества арбитража? Но, к сожалению, воз и ныне там. Помнится, если на заре моей карьеры игрока в матче чемпионата СССР одна желтая карточка на две команды могла быть максимумом, то красная вообще считалась ЧП (чрезвычайное происшествие – прим. ред.). Скажу больше: бывало, что за весь сезон в пассиве целого ряда команд была только одна красная карточка. А сейчас рефери раздают карточки налево и направо. Как желтые, так и красные. Судьи делают свою работу, мягко говоря, непрофессионально. На мой взгляд, они должны приносить пользу футболу, а не вредить ему.

Вадим Деонас, вратарь "Черноморца" 90-х годов:

- Я более чем убежден, что квалификация наших судей на высоком уровне. Однако проблему вижу в руководстве Комитета арбитров УАФ. И проблема эта заключается не в тех, кто берет взятки, а в тех, кто их дает. В одесском матче прошлого тура судейское решение о назначении пенальти еще можно принять, но отнюдь не красную карточку, это сто процентов!

Тимерлан Гусейнов, нападающий "Черноморца" 90-х – начала 2000-х годов:

– В матче "Металлист 1925" – "Черноморец" нападающему "моряков" Иеде первую карточку дали не по делу. А насчет поединка "Черноморец" - "Рух", когда в ворота одесской команды рефери сначала назначил пенальти, а затем удалил словенца Гучека, то это не что иное, как двойное наказание. УЕФА и ФИФА уже давно не рекомендуют судьям делать такие вещи. Здесь так: либо пенальти, либо красная карточка. А то и другое – слишком жестко. Если же говорить об арбитраже в Украине вообще, то я этих судей видел еще семь-восемь лет назад, когда работал в тренерском штабе овидиопольского "Днестра" и одесского "Реала Фармы". Уже тогда, в свои 27-28 лет, они такое во второй лиге вытворяли! А уже потом однажды попали в когорту арбитров высшей лиги. Даже не пойму, по каким причинам и по каким критериям это произошло. Ведь с самого начала, когда они судили вторую лигу, были бандитами. Я этих шандоров, коваленков, панчишиных хорошо запомнил с тех пор. Да и Козыка тоже. Как-то "Днестр" играл в Бурштыне с "Энергетиком", так он меня из тренерской скамьи удалил. Сами подумайте: игра в Ивано-Франковской области, а судья на матч назначается из соседней Закарпатской. Ведь от Бурштына до Мукачево не так уж далеко. Как такое назначение может быть? Помню, тогда на каком-то собрании задали по этому поводу вопрос Лучано Лучи, который только начинал свою кураторскую деятельность в судейском корпусе Украины. Он ответил следующее: "А какая разница? У нас в Италии такие вещи - норма. Скажем, игру "Милана" с соперником из другого города может судить рефери, проживающий в 20 километрах от Милана". Если у них это нормально, то у нас нет.