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Защитник Полесья Евгений Морозко не поможет команде в предстоящих матчах
Cкриншот: канал Полісся на YouTube
Защитник "Полесья" Евгений Морозко получил травму в матче УПЛ против "Металлиста 1925" (2:1) и был заменен на 24-й минуте.
Как пишет УПЛ-ТБ, защитник Полесья больше не поможет команде в первой части этого сезона.
В матче против Металлиста 1925 он травмировал плечо. Обследование показало, что теперь ему понадобится операция, которую ему проведут в ближайшие дни.
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