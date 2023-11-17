Защитник Полесья Евгений Морозко не поможет команде в предстоящих матчах

Защитник "Полесья" Евгений Морозко получил травму в матче УПЛ против "Металлиста 1925" (2:1) и был заменен на 24-й минуте.

Как пишет УПЛ-ТБ, защитник Полесья больше не поможет команде в первой части этого сезона.

В матче против Металлиста 1925 он травмировал плечо. Обследование показало, что теперь ему понадобится операция, которую ему проведут в ближайшие дни.