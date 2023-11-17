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Семотюк: Настраиваемся на заключительные три поединка в этом году

Премьер-лига

Полузащитник поделился планами на ближайшие матчи

Семотюк: Настраиваемся на заключительные три поединка в этом году

Фото: Кривбас

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Полузащитник криворожского "Кривбасса" Владислав Семотюк рассказал о подготовке к заключительным матчам в этом году.

- С каким настроением "Кривбасс" вернулся к тренировкам после трех выходных?

- Конечно, после последнего матча еще немного остались негативные эмоции. Но все отдохнули, перезагрузились. Тренерский штаб попросил забывать тот матч с "Динамо" и настраиваться на заключительные три поединка в этом году.

- В матче с "Динамо" ты не играл, но все же: какие мысли остались?

- Конечно, обидно, когда арбитр несправедливо удаляет с поля нашего футболиста. Он мог дать желтую, пойти посмотреть VAR и в случае необходимости изменить решение. А он без раздумий дал красную, и ничего уже с этим нельзя было поделать. Ничего, сильнее будем. Двигаемся дальше.

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