"Я за 4,5 года в футболе не нарушил ни одной контрактной договоренности": Иван Надеин - о ситуации с Дмитрием Годей и агентами

Президент "Вереса" прокомментировал несостоявшийся скандальный переход 18-летнего Дмитрия Годи в "Карпаты".

"Карпаты обратились в клуб с официальным предложением. Мы провели переговоры, договорились о подписании. Уведомили игрока, а тот - агентов. Карпаты пригласили игрока во Львов, чтобы показать базу и провести финальный раунд переговоров, После экскурсии представители клубов поехали в офис, чтобы финализировать договор. Агент (Никита Швец) забрал игрока, они поехали ждать результатов. В итоге трансферный контракт подписали два клуба, но не игрок, который не появился в офисе Карпат в течение двух дней. Его просто забрали и спрятали".

"Насколько я понимаю, агенты рассчитывали на комиссионные. Но Карпаты принципиально не работают с агентами. Я за 4,5 года в футболе не нарушил ни одной контрактной договоренности. Но в нашем с Годей контракте никакие бонусы агентам не прописаны. Так мы не реализовали исторический трансфер"

"Годя вернулся в U-19. Он - молодец, выполняет контракт. Я спросил его: "Как ты мог упустить такой шанс?!". С такими агентами будущего у парня не будет. Он еще ребенок, допустил ошибку. Посмотрим, поймет ли, что ему повредили карьеру", - рассказал Иван Надеин для ТаТоТаке