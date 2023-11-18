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Денис Бойко: В УПЛ каждая команда может обыграть каждую

Премьер-лига

Голкиперу точно есть с чем сравнить

Денис Бойко: В УПЛ каждая команда может обыграть каждую

Фото: Полісся

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Вратарь "Полесья" Денис Бойко - об успехах своей команды и непредсказуемости украинского чемпионата.

Сейчас почти экватор чемпионата, мы сыграли 14 туров, еще абсолютно ничего не решено. На сегодня распределение мест может быть очень обманчивым. Конечно, болельщиками очень приятно, что мы на верхних ступенях турнирной таблицы. И нам тоже, мы это понимаем - мы живые люди.

Для меня это один из самых интересных чемпионатов. Вы понимаете, что у меня было много чемпионатов. Но сегодня я считаю, что каждая, абсолютно каждая команда, начиная от Миная, заканчивая лидером чемпионата, может обыграть каждую. Сейчас и на выезде, и дома каждый может обыграть каждого. Этим этот чемпионат и интересен. Каждый старается набирать по максимуму зачетных пунктов. Поэтому и есть такая плотность.

"Полесье" занимает 2 место в УПЛ, имея всего на 1-о очко меньше от лидера таблицы "Днепр-1". Следующий матч их ждет 24 ноября. В соперниках - донецкий "Шахтер".

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