Пока играют сборные. Оболонь - Металлист 1925 - 2:1. Видеообзор матча

"Оболонцы" одерживают победу в контрольном матче против "Металлиста 1925". Хозяева забили два, на третий не хватило везения. Голкипер оппонентов отразил 11-метровый. Зато соперники смогли забить один в конце матча.

В настоящее время "Оболонь" и "Металлист 1925" соседствуют в турнирной таблице (12 и 11 места соответственно), но у харьковского клуба есть матч в запасе против "Динамо", который был перенесен еще в 3-м туре.

Следующий матч харьковчане проведут против "Вереса" 25 ноября, а "пивовары" сыграют свой поединок 26 ноября против "Александрии.

Товарищеский поединок

"Оболонь" - "Металлист 1925" - 2:1

Голы: Тарануха 27, 53 - Абдуллаев 81

На 68-й минуте Груша не реализовал пенальти (отразил Сидоренко)

Предупреждения: Груша 55 - Чирук 54, Курило 81

"Оболонь": Рыбка (Федоривский 31, Кичак 61), Дубко, Приймак, Карась, Осман, Фатеев, Слободян, Мороз (Даниленко 76), Черненко (Мухаматгалеев 61), Тарануха (Лях 61), Суханов

"Металлист 1925": Сидоренко (Потимков 69), Жичиков, Безуглый (Курило 46), Червак, Капинус (Коваленко 64), Габелок (к) (Кравченко 64, Мартынюк 69), Русин (Ари Моура 46), Ткачук А. (Дмитренко 46), Бичек (Чирук 46), Ременюк (Абдуллаев 46), Сидоров (Борячук 46)