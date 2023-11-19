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Новичок Кривбасса Бандейра: Знаю что в Украине идет несправедливая война, которую начала Россия

Премьер-лига

Много ожидает от нового коллектива

Новичок Кривбасса Бандейра: Знаю что в Украине идет несправедливая война, которую начала Россия

Фото: ФК Кривбас

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Новичок "Кривбасса" Рафаэль Бандейра прокомментировал свое присоединение к криворожскому клубу:

- Рафаэль, поздравляем в Украине! Какие первые впечатления от прибытия в нашу страну, а также ФК “Кривбасс”?

- Я слышал многое об Украине, знаю что идет несправедливая война, которую начала Россия. Надеюсь, что скоро ваша страна победит и будет установлен мир. Что касается клуба, то очень рад присоединиться к “Кривбассу”. Я ознакомился с условиями тренировок и проживания – на очень высоком уровне.

- Ты первый португалец в истории ФК “Кривбасс”. Знал ли об этом факте?

- Да, я знаю об этом. Я проверял состав команды в последние годы. Этот факт для меня является мотивацией показать свои лучшие качества и достойно представить Португалию в Украине.

- Как вообще возник вариант с “Кривбассом”? Может, с кем-то советовался?

- Скауты “Кривбасса” вышли на моего агента и начали переговоры. Когда мой представитель рассказал о варианте с “Кривбассом”, то я сказал, что меня все устраивает. Особых препятствий не было.

- Как прошла первая тренировка с “Кривбассом”? Как считаешь, много ли времени тебе понадобится для адаптации?

- Я считаю, что моя адаптация в Украине проходит нормально. Раньше я играл в Италии и Франции, и все было хорошо. Не думаю, что возникнут проблемы здесь. Поэтому я надеюсь на быструю адаптацию в “Кривбассе”.

- Что знал о ФК “Кривбасс” раньше? Может быть, знал об успехах нашего главного тренера Юрия Вернидуба на международной арене?

- Я следил за чемпионатом Украины в этом сезоне и видел классные матчи в исполнении "Кривбасса". Меня поразила игра команды и ее результаты. Это также повлияло на мой выбор. Относительно главного тренера, это Юрий Вернидуб – очень квалифицированный специалист. Он хорошо сотрудничает с молодыми игроками и умеет раскрывать таланты. Это очень хорошо для моей карьеры.

- Ты выбрал номер 25. Почему именно этот номер?

- Номер 25 всегда был со мной по жизни – это знают мои родные, товарищи и партнеры по командам. Этот номер счастлив для меня, поэтому я не хочу что-либо менять в этом плане.

- Правый защитник – твоя родная позиция. Можешь сыграть на других позициях?

- Да, кроме справа в защите я могу играть как вингер, а также могу сыграть на левом фланге. Однако я буду действовать на той позиции, где нужно будет тренеру.

- Ты играл в Академиях "Спортинга" и туринского "Ювентуса". С кем из мировых звезд футбола пересекался в бывших командах?

- Один из тех, с кем я раньше играл – это Рафаэль Леао. Он очень классный юноша и большой профессионал. Мы хорошо дружим, он положительный и всегда улыбается.

- ФК "Кривбасс" – твой новый клуб. Какие ожидания от сотрудничества и какие задачи ставишь перед собой в “Кривбассе”?

- Сезон достаточно длинный, поэтому я хочу помогать своей новой команде и прогрессировать от матча к матчу. Вместе с “Кривбассом” я хочу пробиться в еврокубки. Чувствую, что нашей команде это по силам”, - сказал Бандейра.

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Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
Офіційний сайт Кривбасу
Комментарии
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Очманілий Заєць (Odessa)
19.11.2023 в 14:17
З таким прізвищем, синку, тобі завжди будуть раді.
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Комментарии 1
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Очманілий Заєць (Odessa)
19.11.2023 в 14:17
З таким прізвищем, синку, тобі завжди будуть раді.
Ответить
0
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