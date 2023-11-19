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Непогода в Одессе сорвала планы Черноморца
В период паузы в чемпионате «моряки» не забывают об игровой практике
Анатолій Спиця
Следуя недельному циклу, одесский "Черноморец" планировал сегодня провести тренировочные матчи двумя составами с любительскими коллективами. Основа должна была сыграть с местным "Атлетиком", а резервисты – с киевской "Никой". Однако планам команды Романа Григорчука не суждено было сбыться.
Причиной стало ненастье, которое донимает Одессу уже вторые сутки порывами сильного ветра, назойливым дождем и резким понижением температуры воздуха. Это наложило отпечаток и на поле, на котором должны были проходить оба поединка, поэтому тренерским штабом "моряков" было решено перенести игры на завтра.
Известно также, что завтра запланирован "межсобойчик", в котором должны встретиться "Черноморец" и "Черноморец" U-19.
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