Непогода в Одессе сорвала планы Черноморца

Следуя недельному циклу, одесский "Черноморец" планировал сегодня провести тренировочные матчи двумя составами с любительскими коллективами. Основа должна была сыграть с местным "Атлетиком", а резервисты – с киевской "Никой". Однако планам команды Романа Григорчука не суждено было сбыться.

Причиной стало ненастье, которое донимает Одессу уже вторые сутки порывами сильного ветра, назойливым дождем и резким понижением температуры воздуха. Это наложило отпечаток и на поле, на котором должны были проходить оба поединка, поэтому тренерским штабом "моряков" было решено перенести игры на завтра.

Известно также, что завтра запланирован "межсобойчик", в котором должны встретиться "Черноморец" и "Черноморец" U-19.