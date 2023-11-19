Заполнили международную паузу. Колос - Верес 0:1

"Колос" и "Верес" сыграли контрольную игру в Ковалевке. Минимальную победу одержали ровенчане. На 15-й минуте, после подачи углового, забил защитник Жулио Сезар.

Отметим, что эти команды встречались на этом же поле в августе в рамках УПЛ. Тогда ковалевцы победили со счетом 2:0.