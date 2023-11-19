  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заполнили международную паузу. Колос - Верес 0:1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заполнили международную паузу. Колос - Верес 0:1

Премьер-лига
Обновлено

Почти УПЛ

Заполнили международную паузу. Колос - Верес 0:1

Фото: ФК Колос

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

"Колос" и "Верес" сыграли контрольную игру в Ковалевке. Минимальную победу одержали ровенчане. На 15-й минуте, после подачи углового, забил защитник Жулио Сезар.

Отметим, что эти команды встречались на этом же поле в августе в рамках УПЛ. Тогда ковалевцы победили со счетом 2:0.

По теме
yellow-arrow
Новый тренер Миная: Благодарен руководству клуба за доверие
yellow-arrow
Две столицы, голодомор и авария: история спасения киевского Динамо. ВИДЕО
yellow-arrow
Хавбек Днепра-1: У нас все ребята делают результат, все принадлежат к основной команде
Верес (Ровно) Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости