Премьер-лига
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Заполнили международную паузу. Колос - Верес 0:1
Почти УПЛ
Фото: ФК Колос
"Колос" и "Верес" сыграли контрольную игру в Ковалевке. Минимальную победу одержали ровенчане. На 15-й минуте, после подачи углового, забил защитник Жулио Сезар.
Отметим, что эти команды встречались на этом же поле в августе в рамках УПЛ. Тогда ковалевцы победили со счетом 2:0.
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