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Динамо переиграло команду второй лиги в спарринге
Информацию опубликовали пресс-службы Звягеля, киевляне молчат
Фото: пресслужби ПФК "Звягель"
Динамо переиграло команду второй лиги ПФК Звягель в спарринге, который состоялся сегодня 19 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ПФК Звягель. По договоренности клубов матч состоялся в закрытом режиме, где подопечные Шовковского одержали победу со счетом 2:0.
"Динамо" Киев информацию о спарринге со "Звягелем" не предоставляет.
Киевляне после 14 туров чемпионата Украины по футболу занимает восьмое место в турнирной таблице с 19 очками.
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Источник:instagram.com
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