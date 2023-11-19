Динамо переиграло команду второй лиги в спарринге

Динамо переиграло команду второй лиги ПФК Звягель в спарринге, который состоялся сегодня 19 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ПФК Звягель. По договоренности клубов матч состоялся в закрытом режиме, где подопечные Шовковского одержали победу со счетом 2:0.

"Динамо" Киев информацию о спарринге со "Звягелем" не предоставляет.

Киевляне после 14 туров чемпионата Украины по футболу занимает восьмое место в турнирной таблице с 19 очками.