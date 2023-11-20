Генеральный директор Металлиста 1925 покидает клуб

Генеральный директор "Металлиста 1925" Ярослав Вдовенко сообщил, что больше не будет работать в харьковском клубе.

- Скажу откровенно, с понедельника (20 ноября) я не буду работать в "Металлисте 1925", поэтому не могу сейчас ничего комментировать. В клубе сменился владелец и мне пришло время уходить.

- Владельцы решили попрощаться со старой гвардией?

- Нет, ни в коем случае. Это я решил попрощаться. Решение назрело уже давно. С предыдущими владельцами у меня все было хорошо, а с новыми - изменилась философия клуба. Поэтому я ушел, - сказал Вдовенко в комментарии Українському футболу.

Напомним, в конце этого лета новым владельцем "Металлиста 1925" стал Владимир Носов, основатель и СЕО криптобиржи WhiteBIT.