Рух - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Сегодня, 20 ноября "Шахтер" проведет контрольный поединок с "Рухом". Горняки с 24 очками идут на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ и имеют две игры в запасе. У львовян столько же очков и пятая строчка. Начало встречи - в 14:00.

В октябре команды играли между собой в спарринге. Тот матч стал последним для Патрика ван Леувена на должности главного тренера, несмотря на победу 2:0.

Смотреть спарринг можно на YouTube-канале дончан и на RUH-TV.

Контрольный матч

"Рух" - "Шахтер" 14:00

Трансляция - YouTube-канал "Шахтар", RUH-TV