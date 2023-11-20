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Рух - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Премьер-лига

"Рух" - "Шахтер". Смотреть онлайн товарищеский матч, 20.11.2023

Рух - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Сегодня, 20 ноября "Шахтер" проведет контрольный поединок с "Рухом". Горняки с 24 очками идут на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ и имеют две игры в запасе. У львовян столько же очков и пятая строчка. Начало встречи - в 14:00.

В октябре команды играли между собой в спарринге. Тот матч стал последним для Патрика ван Леувена на должности главного тренера, несмотря на победу 2:0.

Смотреть спарринг можно на YouTube-канале дончан и на RUH-TV.

Контрольный матч
"Рух" - "Шахтер" 14:00
Трансляция - YouTube-канал "Шахтар", RUH-TV

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