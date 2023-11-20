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Легионеров зима не пугает, а радует. Ворскла показала, как игроки расчищают снег
Снежная погода - не помеха
Скриншот: Instagram
В понедельник, 20 ноября "Ворскла" возобновила тренировки. Для начала футболисты поработали в тренажерном зале, а затем отправились на поле. Однако минусовая погода и снег в Полтаве внес свои коррективы и команда собственноручно расчищала поле, чтобы провести занятие.
Участие в расчистке взяли и легионеры - бразилец Фелипе Родригес и малиец Ибраим Кане.
"Только тот играет, кто убирает снег", - написала пресс-служба "зелено-белых".
Ближайший поединок в УПЛ полтавчане проведут 25 ноября, когда будут принимать дома ЛНЗ. На данный момент команда Виктора Скрипника находится на 9- месте в турнирной таблице чемпионата.
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