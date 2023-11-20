  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Легионеров зима не пугает, а радует. Ворскла показала, как игроки расчищают снег
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легионеров зима не пугает, а радует. Ворскла показала, как игроки расчищают снег

Премьер-лига

Снежная погода - не помеха

Легионеров зима не пугает, а радует. Ворскла показала, как игроки расчищают снег

Скриншот: Instagram

Новина українською
Новина українською

В понедельник, 20 ноября "Ворскла" возобновила тренировки. Для начала футболисты поработали в тренажерном зале, а затем отправились на поле. Однако минусовая погода и снег в Полтаве внес свои коррективы и команда собственноручно расчищала поле, чтобы провести занятие.

Участие в расчистке взяли и легионеры - бразилец Фелипе Родригес и малиец Ибраим Кане.

"Только тот играет, кто убирает снег", - написала пресс-служба "зелено-белых".

Ближайший поединок в УПЛ полтавчане проведут 25 ноября, когда будут принимать дома ЛНЗ. На данный момент команда Виктора Скрипника находится на 9- месте в турнирной таблице чемпионата.

Фотогалерея

Легионеров зима не пугает, а радует. Ворскла показала, как игроки расчищают снег - фото 1Легионеров зима не пугает, а радует. Ворскла показала, как игроки расчищают снег - фото 2Легионеров зима не пугает, а радует. Ворскла показала, как игроки расчищают снег - фото 3Легионеров зима не пугает, а радует. Ворскла показала, как игроки расчищают снег - фото 4Легионеров зима не пугает, а радует. Ворскла показала, как игроки расчищают снег - фото 5Легионеров зима не пугает, а радует. Ворскла показала, как игроки расчищают снег - фото 6
По теме
yellow-arrow
При сильном ветре и дожде. Кривбасс провел двухсторонку
yellow-arrow
Новый тренер Миная: Благодарен руководству клуба за доверие
yellow-arrow
Две столицы, голодомор и авария: история спасения киевского Динамо. ВИДЕО
Ворскла (Полтава)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости