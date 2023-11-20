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При сильном ветре и дожде. Кривбасс провел двухсторонку
Криворожцы с пользой проводят паузу на матчи сборных
Фото: fckryvbas.com
Паузу в чемпионате УПЛ, связанную с проведением международных матчей сборных, "Кривбасс" заполнил в воскресенье клубным товарищеским матчем. Двухсторонка проходила при сильном ветре и дожде, который иногда сменялся мокрым снегом.
Счет долго держался "сухим" и на перерыв "красные" и "белые" ушли при минимальном преимуществе "красных" 1:0. Вторая половина игры выдалась результативной — было забито шесть голов. В итоге, победу одержали "красные" со счетом 4:3.
Далее "Кривбасс" продолжает подготовку к поединку с "Минаем" в одноразовом режиме. Поединок УПЛ состоится 25 августа и начнется в 13:00.
Контрольный матч (двухсторонка)
19 ноября
"Кривбасс" (красные) - "Кривбасс" (белые) - 4:3
Голы: Принс Аду (1:0). Максим Задерака (1:1). Денис Устименко (2:1). Принс Аду (3:1). Принс Аду (4:1). Олег Кожушко (4:2). Денис Кузык (4:3).
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