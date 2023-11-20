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Рух обыграл Шахтер в спарринге
Команды заполнили паузу в чемпионате
Фото: ФК Рух
"Рух" переиграл "Шахтер" (3:1) в контрольном матче во время перерыва на поединки сборной.
Дончане первыми открыли счет - на 7-й минуте отличился Кевин Келси. Однако спустя 7 минут львовяне сравняли счет благодаря усилиям Богдана Слюбика. Под занавес первого тайма Виталий Холод вывел "желто-черных" вперед. После перерыва преимущество львовской команды удвоил Андрей Столярчук. До конца поединка цифры на табло остались неизменными и арбитр зафиксировал победу "Руха".
Контрольный матч, 20 ноября
"Рух" - "Шахтер" 3:1
Голы: Слюбик, 14, Холод, 44, Столярчук, 64 - Келси, 7.
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