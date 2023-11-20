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Рух обыграл Шахтер в спарринге

Премьер-лига

Команды заполнили паузу в чемпионате

Рух обыграл Шахтер в спарринге

Фото: ФК Рух

Новина українською
Новина українською

"Рух" переиграл "Шахтер" (3:1) в контрольном матче во время перерыва на поединки сборной.

Дончане первыми открыли счет - на 7-й минуте отличился Кевин Келси. Однако спустя 7 минут львовяне сравняли счет благодаря усилиям Богдана Слюбика. Под занавес первого тайма Виталий Холод вывел "желто-черных" вперед. После перерыва преимущество львовской команды удвоил Андрей Столярчук. До конца поединка цифры на табло остались неизменными и арбитр зафиксировал победу "Руха".

Контрольный матч, 20 ноября
"Рух" - "Шахтер" 3:1
Голы: Слюбик, 14, Холод, 44, Столярчук, 64 - Келси, 7.

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Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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Комментарии
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oleg.m.3972 (Харьков)
20.11.2023 в 16:44
Нафига Шахтёру был нужен Рудько ? Он ещё в Динамо чудил. Баласт...
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Комментарии 3
oleg.m.3972 (Харьков)
20.11.2023 в 16:44
Нафига Шахтёру был нужен Рудько ? Он ещё в Динамо чудил. Баласт...
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0
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tolina-ystas (Краматорск)
20.11.2023 в 16:41
Сейчас Шахтёр и с основой никакой.
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avatar
Американец 2000
20.11.2023 в 16:28
Шахтёр без основы - никакой ((((((((((
sticker
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