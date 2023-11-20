Вратарь Алексей Шевченко забивает за Черноморец

Сегодня одесский " Черноморец " провел два тренировочных матча. Оба состоялись на клубной базе "моряков" в Совиньоне, где проводится львиная доля спаррингов. Соперниками команды Романа Григорчука были любительский коллектив "Ника" (Киев) и резервисты из "Черноморца" (U-19).

В первом поединке "Черноморец" победил 3:1, хотя любители произвели неплохое впечатление. Счет открыл словенский легионер Йон Шпорн, а затем отличился Андрей Штогрин. "Ника" сумела сократить разницу в мячах, однако тот же Штогрин оформил "дубль".

Второй матч завершился убедительной победой "Черноморца" над резервистами – 5:0. Интересно, что незадолго до завершения первого тайма гол на свой счет записал вратарь Алексей Шевченко, выполнявший функции полевого игрока. Он замкнул верховую подачу точным ударом головой.

Остальные мячи забили Богдан Бойчук, Артур Авагимян и отличившийся дважды сын главного тренера Тамерлан Григорчук.