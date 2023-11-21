Слюбик: Спарринг с Шахтером добавил нам уверенности. Против Динамо будем играть в приподнятом настроении

Защитник "Руха" Богдан Слюбик прокомментировал победу своей команды в товарищеском поединке над "Шахтером" (3:1). Он забил гол в этом спарринге.

"Мы придерживались установок тренерского штаба и выполняли все, о чем они говорили, поэтому и получили положительный результат - уверенную победу.

На тренировках мы много времени уделяем действиям в прессинге, игре один в один. И это дало плоды в этом спарринге против "Шахтера". В этой команде играют футболисты высокого уровня и всегда трудно противостоять им. Впрочем сегодня мы преобладали соперника в физических качествах.

Теперь мы сконцентрированы на подготовке к игре с "Динамо" и будем тренироваться с положительными эмоциями. Спарринг против "горняков" добавил нам уверенности, поэтому мы будем играть в Киеве в приподнятом настроении", - сказал Слюбик.