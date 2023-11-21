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Слюбик: Спарринг с Шахтером добавил нам уверенности. Против Динамо будем играть в приподнятом настроении

Премьер-лига

Львовяне переиграли дончан в товарищеском матче

Слюбик: Спарринг с Шахтером добавил нам уверенности. Против Динамо будем играть в приподнятом настроении

Фото: ФК Рух

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Защитник "Руха" Богдан Слюбик прокомментировал победу своей команды в товарищеском поединке над "Шахтером" (3:1). Он забил гол в этом спарринге.

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"Мы придерживались установок тренерского штаба и выполняли все, о чем они говорили, поэтому и получили положительный результат - уверенную победу.

На тренировках мы много времени уделяем действиям в прессинге, игре один в один. И это дало плоды в этом спарринге против "Шахтера". В этой команде играют футболисты высокого уровня и всегда трудно противостоять им. Впрочем сегодня мы преобладали соперника в физических качествах.

Теперь мы сконцентрированы на подготовке к игре с "Динамо" и будем тренироваться с положительными эмоциями. Спарринг против "горняков" добавил нам уверенности, поэтому мы будем играть в Киеве в приподнятом настроении", - сказал Слюбик.

Матч 15-го тура УПЛ "Динамо" - "Рух" состоится 26 ноября и начнется в 17:00.

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Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Богдан Слюбик
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Источник:
ФК Рух
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