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Слюбик: Спарринг с Шахтером добавил нам уверенности. Против Динамо будем играть в приподнятом настроении
Львовяне переиграли дончан в товарищеском матче
Фото: ФК Рух
Защитник "Руха" Богдан Слюбик прокомментировал победу своей команды в товарищеском поединке над "Шахтером" (3:1). Он забил гол в этом спарринге.
"Мы придерживались установок тренерского штаба и выполняли все, о чем они говорили, поэтому и получили положительный результат - уверенную победу.
На тренировках мы много времени уделяем действиям в прессинге, игре один в один. И это дало плоды в этом спарринге против "Шахтера". В этой команде играют футболисты высокого уровня и всегда трудно противостоять им. Впрочем сегодня мы преобладали соперника в физических качествах.
Теперь мы сконцентрированы на подготовке к игре с "Динамо" и будем тренироваться с положительными эмоциями. Спарринг против "горняков" добавил нам уверенности, поэтому мы будем играть в Киеве в приподнятом настроении", - сказал Слюбик.
Матч 15-го тура УПЛ "Динамо" - "Рух" состоится 26 ноября и начнется в 17:00.
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