Защитник Руха: Должны прессинговать Динамо и не давать им играть

Защитник "Руха" Виталий Холод рассказал о своем забитом мяче и проанализировал победу в спарринге над "Шахтером" (3:1).

"Шахтер" - замечательный спарринг-партнер и этот матч был очень важным для нас, ведь мы получили опыт игры против сильного соперника. Сегодня "Руху" удалось выполнить все тренерские установки и поэтому мы заслуженно победили.

В эпизоде с забитым голом я собственно выполнил тренерскую установку - всегда добегать за "своим" игроком. Поэтому я и побежал за ним в штрафную "Шахтера" и увидел, что вратарь отдает пас. Получилось так, что я перехватил этот мяч и забил гол.

"Шахтер" и наш следующий соперник, киевское "Динамо", - абсолютно разные по игровому стилю команды. Впрочем, главное, чтобы "Рух" играл в свой привычный футбол - мы так же должны прессинговать и "Динамо" и не давать им играть. Наша задача - одержать победу", - сказал Холод.