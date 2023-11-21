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Защитник Руха: Должны прессинговать Динамо и не давать им играть

Премьер-лига

Виталий Холод - о победе в спарринге над "Шахтером" и будущем матче УПЛ

Защитник Руха: Должны прессинговать Динамо и не давать им играть

Фото: ФК Рух

Новина українською
Новина українською

Защитник "Руха" Виталий Холод рассказал о своем забитом мяче и проанализировал победу в спарринге над "Шахтером" (3:1).

"Шахтер" - замечательный спарринг-партнер и этот матч был очень важным для нас, ведь мы получили опыт игры против сильного соперника. Сегодня "Руху" удалось выполнить все тренерские установки и поэтому мы заслуженно победили.

В эпизоде с забитым голом я собственно выполнил тренерскую установку - всегда добегать за "своим" игроком. Поэтому я и побежал за ним в штрафную "Шахтера" и увидел, что вратарь отдает пас. Получилось так, что я перехватил этот мяч и забил гол.

"Шахтер" и наш следующий соперник, киевское "Динамо", - абсолютно разные по игровому стилю команды. Впрочем, главное, чтобы "Рух" играл в свой привычный футбол - мы так же должны прессинговать и "Динамо" и не давать им играть. Наша задача - одержать победу", - сказал Холод.

Матч 15-го тура УПЛ "Динамо" - "Рух" состоится 26 ноября и начнется в 17:00.

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Источник:
ФК Рух
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