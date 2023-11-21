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Судаков подписал контракт с ProStar
Хавбек сборной Украины решил сменить агента
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков сменил агента. Теперь интересы 21-летнего футболиста будет представлять агентство ProStar, владельцем которого является Вадим Шаблий.
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Данная информация также появилась на Transfermarkt.
Ранее Георгий сотрудничал с компанией ALIK Football Management Алексея Люндовского и Игоря Клименко.
По информации журналиста, многие клубы, в том числе и "Ювентус", отправили своих скаутов для наблюдения за Судаковым. Отмечается, что "Шахтер" готов продать футболиста только за большие деньги. В клубе его считают своей следующей жемчужиной после Михаила Мудрика.
В текущем сезоне Судаков провел 14 матчей за "горняков" во всех турнирах, в которых забил 3 гола и выполнил 1 результативную передачу.
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