  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Судаков подписал контракт с ProStar
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Судаков подписал контракт с ProStar

Премьер-лига

Хавбек сборной Украины решил сменить агента

Судаков подписал контракт с ProStar

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков сменил агента. Теперь интересы 21-летнего футболиста будет представлять агентство ProStar, владельцем которого является Вадим Шаблий.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Данная информация также появилась на Transfermarkt.

Ранее Георгий сотрудничал с компанией ALIK Football Management Алексея Люндовского и Игоря Клименко.

По информации журналиста, многие клубы, в том числе и "Ювентус", отправили своих скаутов для наблюдения за Судаковым. Отмечается, что "Шахтер" готов продать футболиста только за большие деньги. В клубе его считают своей следующей жемчужиной после Михаила Мудрика.

В текущем сезоне Судаков провел 14 матчей за "горняков" во всех турнирах, в которых забил 3 гола и выполнил 1 результативную передачу.

По теме
yellow-arrow
Пушич: Ребята сделали все возможное в матче с Рухом, но этого было мало для победы
yellow-arrow
Защитник Руха: Должны прессинговать Динамо и не давать им играть
yellow-arrow
Слюбик: Спарринг с Шахтером добавил нам уверенности. Против Динамо будем играть в приподнятом настроении
Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости