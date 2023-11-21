Пушич: Ребята сделали все возможное в матче с Рухом, но этого было мало для победы

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушича прокомментировал контрольную игры с "Рухом" (1:3) и рассказал о подготовке к дальнейшим официальным матчам.

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- Во-первых, для меня было важным провести этот матч, ведь я хотел посмотреть на других игроков в действии, чтобы лучше понимать их возможности. Во-вторых, большинство футболистов нуждаются в практике, игровом времени. Игра есть игра: было трудно, было много фолов, но это часть игры. Должны приспосабливаться. Я считаю, мы имели много как хороших, так и плохих моментов. Не должны пропускать три гола на таком уровне. Но, к сожалению, это произошло, поэтому надо учиться на ошибках. Большинство футболистов, которые выходили на поле, играли не так много в сезоне, поэтому выбились из определенного игрового ритма. Ни в коем случае никого не обвиняю, это моменты обучения. Понравилась энергия команды. Ребята сделали все возможное, упорно работали, но оказалось, что этого было мало для победы. Очень полезная для нас игра, многое увидели. Старались вложить много энергии.

- Каковы основные причины поражения?

- Мы подарили сопернику два гола - все просто. Конечно, это ошибки, но мы побеждаем и проигрываем вместе. Рудько - замечательный вратарь, хороший человек. Он пытался придерживаться всех принципов, которые мы хотим видеть в билд-апе. Конечно, иногда надо делать выбор, играть через короткие или длинные передачи, но мы учимся на этом. Я увидел, что команда прилагала усилия, старалась реализовывать наши принципы с мячом и без мяча максимально продуктивно. Я рад, что мы провели эту игру. Замечу, что соперник имел моменты, особенно в первом тайме, когда мы действовали очень открыто. Однако мы также создавали шансы во втором тайме и, возможно, в первом, например эпизод со Шведом. Впрочем, не надо анализировать матч с такой точки зрения: для меня важно увидеть футболистов в игре и лучше понимать их возможности. Вот и все. Дело вовсе не в результате. Конечно, когда мы выходим на поле, то стремимся побеждать, но для меня самым важным было посмотреть на игроков, чтобы знать, на что я могу рассчитывать, а над чем надо работать.

- Каков график тренировок сейчас? Что вы делали в последние дни?

- Продолжаем тренироваться ежедневно. Во вторник вернутся сборники, состав, игравший против "Руха", проведет восстановительное занятие. В среду уже соберемся все вместе и начнем готовиться к следующему поединку.

- Вы увидели игроков юношеской команды. Что можете сказать об их качествах и потенциале?

- Много сказать не могу, ведь это был очень короткий промежуток времени. Предоставил возможность поиграть трем из них. Видно, что они хотят играть, соревноваться, как и каждый молодой футболист, есть потенциал для прогресса. Следует упорно работать, чтобы совершенствовать свои способности. Они талантливые, иногда будут тренироваться с нами.

- В матче с "Рухом" получил повреждение Эгиналду. Каково сейчас состояние его здоровья? Видели, как вы выходили на поле, чтобы заступиться за него.

- Да, ведь это был очень неприятный фол - сзади, без намерения прикоснуться к мячу. Это очень опасно. По моему мнению, здесь должна была быть красная карточка. Тот случай был не первым, было много таких. Мне это не понравилось, из-за этого удара сзади мы потеряли одного игрока. Я хотел сказать судье, что так нельзя вести игру. Эгиналду травмирован и выбыл. Мы не знаем, надолго ли.

- Впереди матч с "Полесьем". Что можете сказать о сопернике и по какому графику будет готовиться команда?

- Я уже говорил относительно графика: у нас запланированы тренировки в среду и четверг в полном составе, когда все вернутся. Будем работать над тактикой под эту игру. Что могу сказать о сопернике? Хорошая команда, ведь также борется за высокие места в таблице. Нас ждет сложный матч.