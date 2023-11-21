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Хозяйственный суд Ровенской области открыл дело о банкротстве Вереса
Клуб не может рассчитаться с подрядчиком за строительство базы
фото - УПЛ
Хозяйственный суд Ровенской области открыл производство по делу о банкротстве ПАО "Ровенский народный клуб "Верес". Об этом сообщает Лига, ссылаясь на решение на сайте Верховного Суда.
В начале ноября 2023 года в Хозяйственный суд Ровенской области обратилось ООО "Строительная фирма Базиспромстрой" с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве "
"Базиспромстрой" – генеральный подрядчик строительства тренировочной базы "Вереса". В 2021 году компания была выбрана для строительства двух полноразмерных полей с искусственным и натуральным покрытием в Ровно на участке между улицей Защитников Мариуполя и Холмом Славы.
Сейчас на улице Защитников Мариуполя у Вереса есть два тренировочных поля, но клуб также говорил о планах построить трехэтажную мультифункциональную базу для основной и юношеской команд, как у мадридского "Реала" (но в меньшем масштабе).
Президент "Вереса" Иван Надеин рассказывал, что на первом этаже базы будут раздевалки, спа-зона, тренажерный зал, спортивный зал, столовая, кухня. Второй этаж будет жилым, а на третьем будут ивент-холл, клубный офис террасы для просмотра матчей на полях клубной базы. Также рассматривается возможность постройки третьего поля с натуральным газоном и подогревом.
В 2021 году "Верес" первым среди профессиональных футбольных клубов Украины провел первоначальное публичное размещение акций, привлекая на бирже ПФТС 50 млн грн.
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