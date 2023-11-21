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Кривбасс отправляется в Аликанте: Зимние сборы в Испании обещают интенсивную подготовку к следующему этапу сезона

Премьер-лига

Команда под руководством тренера Юрия Вернидуба готовится к новому этапу сезона, отправляясь на месячные тренировки в Испанию

Кривбасс отправляется в Аликанте: Зимние сборы в Испании обещают интенсивную подготовку к следующему этапу сезона

Фото пресслужби ФК "Кривбас"

UA-Футбол
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Футбольный клуб "Кривбасс" определился с местом проведения зимних тренировок, выбрав для этого солнечную Испанию. Под руководством тренера Юрия Вернидуба команда отправится в Аликанте, где в течение месяца, с 15 января по 15 февраля, пройдет интенсивную подготовку.

Важной частью зимнего периода станут контрольные матчи, в которых криворожане сойдутся с командами европейских чемпионатов и представителями других континентов. Это отличная возможность для команды продемонстрировать свои навыки и укрепить сплоченность перед новым этапом сезона

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Источник:
fc kryvbas
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