Кривбасс отправляется в Аликанте: Зимние сборы в Испании обещают интенсивную подготовку к следующему этапу сезона

Футбольный клуб "Кривбасс" определился с местом проведения зимних тренировок, выбрав для этого солнечную Испанию. Под руководством тренера Юрия Вернидуба команда отправится в Аликанте, где в течение месяца, с 15 января по 15 февраля, пройдет интенсивную подготовку.

Важной частью зимнего периода станут контрольные матчи, в которых криворожане сойдутся с командами европейских чемпионатов и представителями других континентов. Это отличная возможность для команды продемонстрировать свои навыки и укрепить сплоченность перед новым этапом сезона