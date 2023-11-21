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Эгиналду получил травму в спарринге с Рухом
На какое время выбыл вингер пока что неизвестно
shakhtar.com
19-летний бразильский вингер "
"Это был очень неприятный фол – сзади, без намерения сыграть в мяч. Это очень опасно. По моему мнению, здесь должна быть красная карточка. Этот случай был не первым, было много таких. Мне это не понравилось, из-за этого удара сзади мы потеряли одного игрока. Я хотел сказать судье, что так нельзя вести игру. Эгиналду травмирован и выбыл. Мы не знаем, надолго ли", - сказал Пушич.
Напомним, что Эгиналду провел за "Шахтер" в текущем сезоне 6 матчей без результативных действий.
Отметим, что свой следующий календарный матч чемпионата Украины "Шахтер" проведет 24 ноября, когда сыграет во Львове с житомирским "Полесьем".
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