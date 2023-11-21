Эгиналду получил травму в спарринге с Рухом

19-летний бразильский вингер " Шахтера " Эгиналду получил травму в товарищеском матче с львовским "Рухом" (1:3). Об этом заявил главный тренер "горняков" Марино Пушич.

"Это был очень неприятный фол – сзади, без намерения сыграть в мяч. Это очень опасно. По моему мнению, здесь должна быть красная карточка. Этот случай был не первым, было много таких. Мне это не понравилось, из-за этого удара сзади мы потеряли одного игрока. Я хотел сказать судье, что так нельзя вести игру. Эгиналду травмирован и выбыл. Мы не знаем, надолго ли", - сказал Пушич.