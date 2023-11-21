  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В Минае не будут делать трагедии в случае вылета в Первую лигу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Минае не будут делать трагедии в случае вылета в Первую лигу

Премьер-лига
Обновлено

В клубе хотят сменить вектор развития в пользу молодых игроков

В Минае не будут делать трагедии в случае вылета в Первую лигу

Фото - Олександр Приходько

Новина українською
Новина українською

Закарпатский "Минай", который остается главным аутсайдером нынешнего сезона УПЛ, не будет делать трагедии в случае вылета команды в Первую лиги.

Руководство "Миная" сменило тренера, назначив вместо Владимира Шарана Желько Любеновича, и в будущем намерено сменить и вектор развития.

Клуб намерен изменить стратегию развития в пользу молодых игроков - приглашать молодых футболистов с надеждой их в будущем продать.

Вероятный вылет не должен поставить клуб в сложное финансовое положение. На выступления в Первой лиги у владельцев будет финансирование.

Напомним, что "Минай" пока что идет без побед, занимая последнее место в турнирной таблице с шестью ничьими.

По теме
yellow-arrow
Николини: Самым сильным украинским игроком Шахтера является Бондаренко
yellow-arrow
Швед не планирует возвращаться в Карпаты
yellow-arrow
Эгиналду получил травму в спарринге с Рухом
ФК Минай
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости