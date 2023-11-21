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В Минае не будут делать трагедии в случае вылета в Первую лигу
В клубе хотят сменить вектор развития в пользу молодых игроков
Фото - Олександр Приходько
Закарпатский "
Руководство "Миная" сменило тренера, назначив вместо Владимира Шарана Желько Любеновича, и в будущем намерено сменить и вектор развития.
Клуб намерен изменить стратегию развития в пользу молодых игроков - приглашать молодых футболистов с надеждой их в будущем продать.
Вероятный вылет не должен поставить клуб в сложное финансовое положение. На выступления в Первой лиги у владельцев будет финансирование.
Напомним, что "Минай" пока что идет без побед, занимая последнее место в турнирной таблице с шестью ничьими.
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