В Минае не будут делать трагедии в случае вылета в Первую лигу

Закарпатский " Минай ", который остается главным аутсайдером нынешнего сезона УПЛ, не будет делать трагедии в случае вылета команды в Первую лиги.

Руководство "Миная" сменило тренера, назначив вместо Владимира Шарана Желько Любеновича, и в будущем намерено сменить и вектор развития.

Клуб намерен изменить стратегию развития в пользу молодых игроков - приглашать молодых футболистов с надеждой их в будущем продать.

Вероятный вылет не должен поставить клуб в сложное финансовое положение. На выступления в Первой лиги у владельцев будет финансирование.

Напомним, что "Минай" пока что идет без побед, занимая последнее место в турнирной таблице с шестью ничьими.