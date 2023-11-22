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Кривбасс определился с местом проведения зимних сборов

Премьер-лига

Подготовка криворожан будет длиться месяц

Кривбасс определился с местом проведения зимних сборов

Фото: ФК Кривбас

Новина українською
Новина українською

"Кривбасс" определился с местом проведения зимних сборов.

Подопечные Юрия Вернидуба после новогодней паузы отправятся в Испанию, сообщает пресс-служба "красно-белых". В Аликанте криворожская команда будет находиться ровно месяц - с 15-го января до 15-го февраля.

Предварительно за это время криворожане проведут ряд контрольных матчей, в частности с командами европейских чемпионатов, а также с представителями других континентов.

Отметим, что "Кривбасс" с 27 баллами занимает третье место в турнирной таблице УПЛ.

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Источник:
ФК Кривбас
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