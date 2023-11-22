Не в Киеве и не во Львове. Известно, где состоится матч Заря - Рух

Матч 16-го тура чемпионата Украины "Заря" - "Рух" состоится в Ужгороде на стадионе "Авангард". Об этом свидетельствует официальный сайт лиги.

Встреча запланирована на 4 декабря. Начало поединка намечено на 13:00.

Как сообщает журналист UA-Футбол Игорь Семйон в своем Telegram-канале, решение "Зари" мотивировано желанием упростить для клуба логистику во время насыщенного финального отрезка полугодия.

Организационных препятствий для этого нет. На "Авангарде" в этом сезоне играет "Металлист", однако домашнюю программу первой части Первой лиги он уже закончил. Стадион готов принимать "Зарю".

Отметим, что в этом сезоне у луганчан заявлены две домашние арены в УПЛ - "Левый берег" в Киевской области и "СКИФ" во Львове.