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Не в Киеве и не во Львове. Известно, где состоится матч Заря - Рух
Речь идет о 16-м туре УПЛ
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Матч 16-го тура чемпионата Украины "Заря" - "Рух" состоится в Ужгороде на стадионе "Авангард". Об этом свидетельствует официальный сайт лиги.
Встреча запланирована на 4 декабря. Начало поединка намечено на 13:00.
Как сообщает журналист UA-Футбол Игорь Семйон в своем Telegram-канале, решение "Зари" мотивировано желанием упростить для клуба логистику во время насыщенного финального отрезка полугодия.
Организационных препятствий для этого нет. На "Авангарде" в этом сезоне играет "Металлист", однако домашнюю программу первой части Первой лиги он уже закончил. Стадион готов принимать "Зарю".
Отметим, что в этом сезоне у луганчан заявлены две домашние арены в УПЛ - "Левый берег" в Киевской области и "СКИФ" во Львове.
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