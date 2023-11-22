Верес: Клубу не угрожает банкротство

Ровенский "Верес" выступил с официальным заявлением по поводу информации про открытие производства о банкротстве клуба.

"Информация об открытии производства о банкротстве СНК "Верес" вызвала большую огласку в СМИ

Призываем дождаться официального ответа клуба, который будет озвучен в прямом эфире президента Ивана Надеина в пятницу в 10.30 на YouTube Veres TV для спонсоров канала

Отметим, что руководство СНК ВЕРЕС не видит угрозы банкротства в связи с открытием производства в Хозяйственном суде Ровенской области", — сказано в заявлении.