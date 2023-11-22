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Верес: Клубу не угрожает банкротство

Премьер-лига
Обновлено

Руководство клуба не видит угрозы банкротства

Верес: Клубу не угрожает банкротство

nkveres.com

Новина українською
Новина українською

Ровенский "Верес" выступил с официальным заявлением по поводу информации про открытие производства о банкротстве клуба.

"Информация об открытии производства о банкротстве СНК "Верес" вызвала большую огласку в СМИ

Призываем дождаться официального ответа клуба, который будет озвучен в прямом эфире президента Ивана Надеина в пятницу в 10.30 на YouTube Veres TV для спонсоров канала

Отметим, что руководство СНК ВЕРЕС не видит угрозы банкротства в связи с открытием производства в Хозяйственном суде Ровенской области", — сказано в заявлении.

"Верес" сейчас занимает предпоследнее место в УПЛ.

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Источник:
НК Верес
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