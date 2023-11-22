Премьер-лига
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Металлист 1925 прекратил сотрудничество с генеральным директором клуба
Ярослав Вдовенко покинул харьковский клуб
metalist1925.com
Харьковский "
Решение было принято на общем собрании клуба по согласию сторон.
Вдовенко был назначен генеральным директором клуба в сентябре 2020 года. Специалист занял должность, когда клуб еще выступал в Первой лиге.
"Металлист 1925" поблагадарил Ярослава Вдовенко за сотрудничество и пожелал дальнейших успехов во всех делах.
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