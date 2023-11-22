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Металлист 1925 прекратил сотрудничество с генеральным директором клуба

Премьер-лига
Обновлено

Ярослав Вдовенко покинул харьковский клуб

Металлист 1925 прекратил сотрудничество с генеральным директором клуба

metalist1925.com

Новина українською
Новина українською

Харьковский "Металлист 1925" прекратил сотрудничество с генеральным директором клуба Ярославом Вдовенко.

Решение было принято на общем собрании клуба по согласию сторон.

Вдовенко был назначен генеральным директором клуба в сентябре 2020 года. Специалист занял должность, когда клуб еще выступал в Первой лиге.

"Металлист 1925" поблагадарил Ярослава Вдовенко за сотрудничество и пожелал дальнейших успехов во всех делах.

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Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металлист 1925
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