Харьковский " Металлист 1925 " прекратил сотрудничество с генеральным директором клуба Ярославом Вдовенко.

Решение было принято на общем собрании клуба по согласию сторон.

Вдовенко был назначен генеральным директором клуба в сентябре 2020 года. Специалист занял должность, когда клуб еще выступал в Первой лиге.

"Металлист 1925" поблагадарил Ярослава Вдовенко за сотрудничество и пожелал дальнейших успехов во всех делах.