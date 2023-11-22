Динамо – мировой лидер сезона по количеству игрового времени своих воспитанников

CIES Football Observatory подсчитал рейтинг клубов 60 лиг мира, воспитанники которых провели наибольшее количество времени (в процентном соотношении) в составе этих команд в национальных чемпионатах нынешнего сезона.

CIES считает игроками, прошедшими подготовку в клубе, тех, которые в возрасте от 15 до 21 года провели в своем клубе не менее трех лет.

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Воспитанники киевского " Динамо " имеют самую высокую долю игрового времени в абсолютном выражении (82,9%) из всех чемпионатов. В составе киевлян в УПЛ в нынешнем сезоне были заиграны 18 собственных воспитанников со средним возрастом 24.3 года.

На 5-м месте в абсолютном рейтинге идет "Ворскла" - 61,1% игрового времени, 12 воспитанников, средний возраст 24.4 года.

Также в десятке (9 место) и донецкий "Шахтер" - 55,8% игрового времени, 15 воспитанников, средний возраст 25 лет.

Из топ-5 чемпионатов Европы самый высокий рейтинг имеет испанский "Атлетик" - 68,9% игрового времени, 14 воспитанников, средний возраст 25,6 лет.