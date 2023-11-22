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Динамо – мировой лидер сезона по количеству игрового времени своих воспитанников

Премьер-лига
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Ворскла - в пятерке рейтинга, Шахтер - в десятке

Динамо – мировой лидер сезона по количеству игрового времени своих воспитанников

fcdynamo.com

Новина українською
Новина українською

CIES Football Observatory подсчитал рейтинг клубов 60 лиг мира, воспитанники которых провели наибольшее количество времени (в процентном соотношении) в составе этих команд в национальных чемпионатах нынешнего сезона.

CIES считает игроками, прошедшими подготовку в клубе, тех, которые в возрасте от 15 до 21 года провели в своем клубе не менее трех лет.

Воспитанники киевского "Динамо" имеют самую высокую долю игрового времени в абсолютном выражении (82,9%) из всех чемпионатов. В составе киевлян в УПЛ в нынешнем сезоне были заиграны 18 собственных воспитанников со средним возрастом 24.3 года.

На 5-м месте в абсолютном рейтинге идет "Ворскла" - 61,1% игрового времени, 12 воспитанников, средний возраст 24.4 года.

Также в десятке (9 место) и донецкий "Шахтер" - 55,8% игрового времени, 15 воспитанников, средний возраст 25 лет.

Из топ-5 чемпионатов Европы самый высокий рейтинг имеет испанский "Атлетик" - 68,9% игрового времени, 14 воспитанников, средний возраст 25,6 лет.

Динамо – мировой лидер сезона по количеству игрового времени своих воспитанников - изображение 1
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Источник:
CIES
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