Егор Гуничев: Кривбасс может обыграть Шахтер и Динамо

Во время паузы в тренировках нападающий "Миная" Егор Гуничев на пару дней успел съездить к своим родным в прифронтовой Славянск, который 5-го июля отметил 9-летие со дня освобождения от российских оккупантов. 19-летний форвард поделился с UA-Футбол эмоциями от поездки домой и впечатлениями от тренировок под руководством нового главного тренера Желько Любеновича.

- Действительно, воспользовался выходными, которые команда получила после игры против "Колоса", и съездил в Славянск. В целом там сейчас неплохо, но очень часто раздаются воздушные тревоги. Местным очень часто приходится ходить по укрытиям. В основном слышно, когда россияне обстреливают Краматорск. То есть, прилеты по городу и окрестностям. По Славянску сейчас бьют реже. Со всем тем, постоянно слышно, что у нас война.

Родители некоторое время были в Ровном, а сейчас вернулись в Славянск, потому что возобновилась работа. Там теперь и бабушка с дедушкой. Мы постоянно на связи, потому что, конечно, волнуюсь. Поэтому и новости чаще просматриваю. Когда читаю о "прилетах" или еще каких-то моментах, связанных с войной, звоню "вне очереди".

- Насколько изменился Славянск с 24-го февраля 2022-го года?

- Город изменился очень сильно. Я впервые приехал в Славянск с начала полномасштабного вторжения. Бросается в глаза, что очень много военных. В городе в основном люди старшего поколения – молодежь уехала. Наверное, это и прогнозируемо. Однако город живет. Все работает. По этому показателю и не скажешь, что Славянск – прифронтовой город.

Возвращался в Ужгород уже в хорошем настроении. Очень рад, что побывал дома. Увидел родных, друзей. Как говорится – перезагрузился. Восстановил энергию, готов работать в полную силу. Положительный настрой на финальную часть игрового года.

- Чувствуются изменения в команде после появления нового главного тренера?

- Пришел новый тренер, сейчас все работают на эмоциях. Хорошее настроение, есть взаимопонимание с Желько Любеновичем и его ассистентом Игорем Дудником. При этом я не скажу, что был какой-то заметный психологический упадок на тренировках за период работы Владимира Богдановича. Тоже, работали ответственно и настойчиво.

- Есть изменения в тренировочном процессе?

- Сейчас понимаем, что тренер присматривается к нам, дал какие-то минимальные новые моменты, но пока смотрит, кто на что способен. Это обычный процесс – первые тренировки. Но изменения, конечно, будут. У каждого тренера свое видение, свои нагрузки, тактические моменты.

- Влияет ли на команду та "шумиха" в СМИ, связанная с "Минаем"? Речь о судействе, смене тренера, слухи о внутренних проблемах в клубе.

- Даже не знаю, как и влияют ли. Потому что на самом деле, большинство слухов – только слухи. Даже повторяться не хочу – говорил уже об этом на послематчевом включении. Наверное, это индивидуально. По смене тренера – все произошло в принципе быстро. Поэтому закончилось разве внутренними разговорами среди игроков, догадками. В любом случае, мы должны быть готовы ко всему – кадровым изменениям, каким-то негативным новостям, критике. Это неотъемлемые части футбола. От нас требуется в любой ситуации продолжать работать. Этим и занимаемся. Нам нужно думать как исправлять турнирное положение.

В этом году осталось еще три матча. Не нужно громких заявлений делать даже. Просто стремится получать максимум. Не только сейчас – в каждом матче. Хотя по количеству набранных очков видно, что нам это удается не всегда. К сожалению. Такой период. При этом хорошо, что в команде не опускают рук. Мы верим, что все еще можно исправить.

- Ближайшая игра против "Кривбасса". Что можешь сказать о команде Юрия Вернидуба?

- "Кривбасс" очень хорошая, боевая команда. Ребята на поле действуют как одно целое. По сравнению с прошлым годом команда заметно изменилась в лучшую сторону. В этом сезоне у "Кривбасса" была 7-матчевая беспроигрышная серия только с двумя ничьими и сейчас это третья команда турнирной таблицы. Этим все сказано. Сейчас "Кривбасс" – тот коллектив, который может победить "Шахтер" и "Динамо".