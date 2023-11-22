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Днепр-1 проявляет интерес к лучшему бомбардиру Второй лиги из Звягеля
Также Денис Ндукве на карандаше у Металлиста 1925 и Металлиста
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Как сообщает Sport Arena, 23-летний хавбек находится в шорт-лист клуба УПЛ. Отмечается, что коуч днепрян Юрий Максимов в этом сезоне уже работал с Ндукве в "Звягеле".
Также полузащитник "на карандаше" у харьковских у "Металлиста 1925" и "Металлиста".
Ндукве – воспитанник харьковского футбола, где успел поиграть за "Арсенал", "Металлист юниор", "Авангард", "Металлист 1925".
Полузащитник выступает за Звягель с лета этого года. В текущем сезоне сезоне на счету игрока— 15 голов и один ассист в 18 матчах во всех турнирах. С 14 голами Ндукве является лучшим бомбардиром Второй лиги.
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