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Днепр-1 проявляет интерес к лучшему бомбардиру Второй лиги из Звягеля

Премьер-лига
Обновлено

Также Денис Ндукве на карандаше у Металлиста 1925 и Металлиста

Днепр-1 проявляет интерес к лучшему бомбардиру Второй лиги из Звягеля

facebook.com/pfczvyagel

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"Днепр-1" внимательно следит за украинским хавбеком второлиговского "Звягеля" Денисом Ндукве.

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Как сообщает Sport Arena, 23-летний хавбек находится в шорт-лист клуба УПЛ. Отмечается, что коуч днепрян Юрий Максимов в этом сезоне уже работал с Ндукве в "Звягеле".

Также полузащитник "на карандаше" у харьковских у "Металлиста 1925" и "Металлиста".

Ндукве – воспитанник харьковского футбола, где успел поиграть за "Арсенал", "Металлист юниор", "Авангард", "Металлист 1925".

Полузащитник выступает за Звягель с лета этого года. В текущем сезоне сезоне на счету игрока— 15 голов и один ассист в 18 матчах во всех турнирах. С 14 голами Ндукве является лучшим бомбардиром Второй лиги.

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Источник:
Sport Arena
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