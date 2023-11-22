По первому снегу. Как Динамо готовится к матчу с Рухом. ФОТО

После паузы на международные матчи национальных сборных " Динамо " возобновило подготовку к матчу 15-го тура УПЛ с "Рухом", который состоится в воскресенье, 26 ноября.

Команда Александра Шовковского готовится к ближайшей игре на своей загородной базе. В среду в Киеве выпал первый снег, который, впрочем, не помешал киевлянам с подготовкой.

Первая часть занятия прошла в новом фитнес-зале НТВ "Динамо", где игроки под руководством тренеров по физической подготовке выполнили упражнения на растяжку и силу.

Для тренировки с мячами уже было подготовлено одно из полей базы. Правда, мячи все же решено было заменить – вместо привычного белого цвета динамовцы тренировались мячами яркого салатового цвета.

К команде уже присоединились сборники, только вчера вернувшиеся из Леверкузена, где Украина сыграла завершающий матч отборочной группы против Италии. Впрочем, в среду "бело-синие" тренировались еще не в полном составе, ведь накануне вечером четверо динамовцев сыграли за молодежную сборную Украины, а еще один, Решат Рамадани, за молодежку Северной Македонии.