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По первому снегу. Как Динамо готовится к матчу с Рухом. ФОТО
Динамо возвращается к работе
fcdynamo.com
После паузы на международные матчи национальных сборных "
Команда Александра Шовковского готовится к ближайшей игре на своей загородной базе. В среду в Киеве выпал первый снег, который, впрочем, не помешал киевлянам с подготовкой.
Первая часть занятия прошла в новом фитнес-зале НТВ "Динамо", где игроки под руководством тренеров по физической подготовке выполнили упражнения на растяжку и силу.
Для тренировки с мячами уже было подготовлено одно из полей базы. Правда, мячи все же решено было заменить – вместо привычного белого цвета динамовцы тренировались мячами яркого салатового цвета.
К команде уже присоединились сборники, только вчера вернувшиеся из Леверкузена, где Украина сыграла завершающий матч отборочной группы против Италии. Впрочем, в среду "бело-синие" тренировались еще не в полном составе, ведь накануне вечером четверо динамовцев сыграли за молодежную сборную Украины, а еще один, Решат Рамадани, за молодежку Северной Македонии.
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