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Форвард, который выбил Динамо из Кубка Украины, продлил контракт с Оболонью
Сергей Суханов останется пивоваром еще 1,5 года
instagram.com/fc_obolon_kyiv
Нападающий Сергей Суханов, предыдущий контракт которого с "
Как сообщает Sport.ua, новый трудовой договор рассчитан на 1,5 года - до 30 июня 2025 года.
28-летний Суханов вернулся в "Оболонь" в феврале нынешнего года из "Черноморца" (до этого он играл за киевлян в 2021–22 годах) и вместе с "пивоварами" завоевал путевку в УПЛ.
В текущем сезоне футболист провел 16 официальных матчей и забил 4 мяча (больше, чем кто-либо другой из игроков команды). Именно гол 55-го номера "Оболони" в ворота Динамо (1:0) выбил бело-синих из Кубка Украины уже на стадии 1/8 финала.
Ранее Суханов выступал также за "Нефтяник-Укрнафту", "Полесье" и "Горняк-Спорт".
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