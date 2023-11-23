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Металлист 1925 выбрал нового генерального директора клуба
Также был избран состав Наблюдательного совета
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"ФК "Металлист 1925" Харьков" провел общее собрание участников, на котором обсудили вопрос о смене собственника, избрании нового состава Наблюдательного совета Общества и назначении нового генерального директора.
Согласно заявлению о регистрации изменений в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, было изменено конечного бенефициарного владельца на Владимира Носова.
Далее участники избрали новый состав Наблюдательного совета. Выдвинули кандидатуры Богдана Бойко, Владимира Носова, Сергея Стороженко, Эмиля Тер-Степаняна и Андрея Куликова. Все они были избраны на два года. Председателем Наблюдательного совета стал Богдан Бойко, а заместителем председателя стал Владимир Носов.
Общее собрание также единогласно избрало нового генерального директора — Андрея Неделина.
Накануне "Металлист 1925" покинул уже бывший гендиректор Ярослав Вдовенко.
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