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Металлист 1925 выбрал нового генерального директора клуба

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Также был избран состав Наблюдательного совета

Металлист 1925 выбрал нового генерального директора клуба

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"ФК "Металлист 1925" Харьков" провел общее собрание участников, на котором обсудили вопрос о смене собственника, избрании нового состава Наблюдательного совета Общества и назначении нового генерального директора.

Согласно заявлению о регистрации изменений в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, было изменено конечного бенефициарного владельца на Владимира Носова.

Далее участники избрали новый состав Наблюдательного совета. Выдвинули кандидатуры Богдана Бойко, Владимира Носова, Сергея Стороженко, Эмиля Тер-Степаняна и Андрея Куликова. Все они были избраны на два года. Председателем Наблюдательного совета стал Богдан Бойко, а заместителем председателя стал Владимир Носов.

Общее собрание также единогласно избрало нового генерального директора — Андрея Неделина.

Накануне "Металлист 1925" покинул уже бывший гендиректор Ярослав Вдовенко.

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Металлист 1925 (Харьков) Андрей Неделин
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Источник:
Металіст 1925
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