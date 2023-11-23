Металлист 1925 выбрал нового генерального директора клуба

"ФК "Металлист 1925" Харьков" провел общее собрание участников, на котором обсудили вопрос о смене собственника, избрании нового состава Наблюдательного совета Общества и назначении нового генерального директора.

Согласно заявлению о регистрации изменений в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, было изменено конечного бенефициарного владельца на Владимира Носова.

Далее участники избрали новый состав Наблюдательного совета. Выдвинули кандидатуры Богдана Бойко, Владимира Носова, Сергея Стороженко, Эмиля Тер-Степаняна и Андрея Куликова. Все они были избраны на два года. Председателем Наблюдательного совета стал Богдан Бойко, а заместителем председателя стал Владимир Носов.

Общее собрание также единогласно избрало нового генерального директора — Андрея Неделина.

Накануне "Металлист 1925" покинул уже бывший гендиректор Ярослав Вдовенко.