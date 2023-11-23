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Бизимана: Мечтаю сыграть с Кривбассом в Лиге чемпионов

Премьер-лига

Легионер ответил на 10 футбольных вопросов

Бизимана: Мечтаю сыграть с Кривбассом в Лиге чемпионов

Фото: ФК Кривбас

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Полузащитник "Кривбасса" Джихад Бизимана стал гостем очередного выпуска клубного видеопроекта 10 ФУТБОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ.

- Лучший игрок всех времен?

- Лионель Месси.

- Самый крутой неукраинский клуб?

- "Барселона".

- Тренер номер один в мире?

- Пеп Гвардиола.

- Топовый стадион, на котором приходилось играть?

- Стадион "Парк де Пренс" в Париже.

- Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

- Неймар.

- Любимая книга или фильм о футболе?

- Сериал о Дэвиде Бекхэме.

- Лучшее восстановление после матча?

- Ледовая ванна.

- Топовый клуб Независимой Украины?

- "Кривбасс" Кривой Рог.

- Ваша футбольная мечта?

- Сыграть с "Кривбассом" в Лиге Чемпионов.

- Лучший тренер Украины после Лобановского?

- Исключительно Юрий Вернидуб.

- Самый памятный момент в футбольной карьере?

- Подписание моего первого профессионального контракта. Я переехал в Бельгию, где выступал за "Беверен".

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Источник:
ФК Кривбас
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