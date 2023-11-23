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Бизимана: Мечтаю сыграть с Кривбассом в Лиге чемпионов
Легионер ответил на 10 футбольных вопросов
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Джихад Бизимана стал гостем очередного выпуска клубного видеопроекта 10 ФУТБОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ.
- Лучший игрок всех времен?
- Лионель Месси.
- Самый крутой неукраинский клуб?
- "Барселона".
- Тренер номер один в мире?
- Пеп Гвардиола.
- Топовый стадион, на котором приходилось играть?
- Стадион "Парк де Пренс" в Париже.
- Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?
- Неймар.
- Любимая книга или фильм о футболе?
- Сериал о Дэвиде Бекхэме.
- Лучшее восстановление после матча?
- Ледовая ванна.
- Топовый клуб Независимой Украины?
- "Кривбасс" Кривой Рог.
- Ваша футбольная мечта?
- Сыграть с "Кривбассом" в Лиге Чемпионов.
- Лучший тренер Украины после Лобановского?
- Исключительно Юрий Вернидуб.
- Самый памятный момент в футбольной карьере?
- Подписание моего первого профессионального контракта. Я переехал в Бельгию, где выступал за "Беверен".
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