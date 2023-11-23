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Нападающий Динамо получил повреждение ахилла - Источник
Киевляне рискуют надолго потерять своего игрока
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Нападающий "Динамо" Владислав Ванат получил травму ахиллового сухожилия, сообщает Telegram-канал "Динамівець".
Источник пишет, что степень травмы 21-летнего футболиста пока неизвестна.
Вероятно, эту травму Владислав получил в расположении молодежной сборной Украины. В матче квалификации Евро-2025 U-21 против Люксембурга (4:0) он отличился голом, а в следующем поединке, против Азербайджана (1:0) он даже не попал в заявку сине-желтых.
В текущем сезоне Ванат провел 13 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.
В ближайшем туре "Динамо" сыграет на свое поле против "Руха". Матч 15-го тура УПЛ пройдет 26 ноября и начнется в 17:00.
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