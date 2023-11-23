  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Нападающий Динамо получил повреждение ахилла - Источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий Динамо получил повреждение ахилла - Источник

Премьер-лига

Киевляне рискуют надолго потерять своего игрока

Нападающий Динамо получил повреждение ахилла - Источник

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською
Новина українською

Нападающий "Динамо" Владислав Ванат получил травму ахиллового сухожилия, сообщает Telegram-канал "Динамівець".

Источник пишет, что степень травмы 21-летнего футболиста пока неизвестна.

Вероятно, эту травму Владислав получил в расположении молодежной сборной Украины. В матче квалификации Евро-2025 U-21 против Люксембурга (4:0) он отличился голом, а в следующем поединке, против Азербайджана (1:0) он даже не попал в заявку сине-желтых.

В текущем сезоне Ванат провел 13 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

В ближайшем туре "Динамо" сыграет на свое поле против "Руха". Матч 15-го тура УПЛ пройдет 26 ноября и начнется в 17:00.

Читайте такжеДинамо объявило о продаже благотворительных билетов на матч с Рухом
По теме
yellow-arrow
Бизимана: Мечтаю сыграть с Кривбассом в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Динамо объявило о продаже благотворительных билетов на матч с Рухом
yellow-arrow
Металлист 1925 выбрал нового генерального директора клуба
Динамо (Киев) Владислав Ванат
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegram
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости