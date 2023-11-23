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Защитник Полесья перенес операцию: известны детали и сроки восстановления

Премьер-лига

Хирургическое вмешательство было проведено 22 ноября

Защитник Полесья перенес операцию: известны детали и сроки восстановления

Фото: ФК Полісся

Новина українською
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Защитник житомирского "Полесья" Евгений Морозко получил повреждение в матче 14 тура УПЛ против "Металлиста 1925" (2:1). После обследования у Евгения обнаружено сложную травму, которая требовала операции.

"Во время матча с "Металлистом 1925" Евгений Морозко получил повреждение, а именно вывих плечевого сустава. В травматологическом отделении городской больницы №1 вывих был вправлен, впрочем, после проведения МРТ было обнаружено повреждение передней суставной губы данного сустава. Травма такого рода у спортсменов требует оперативного лечения. В среду, 22 ноября, было проведено оперативное вмешательство. Состояние Евгения пока в норме, ориентировочный срок восстановления - 2,5 месяца", - прокомментировал травму защитника "Полесья" врач команды Вадим Попов.

Сам Евгений прокомментировал свое состояние сразу же после операции 22 ноября.

"Состояние нормальное, как это может быть после операции. Только что проснулся от наркоза, руку пока не чувствую. Я уже настроен на восстановление и, конечно, хочется как можно скорее тренироваться. Это был тяжелый вывих, на восстановление может уйти до трех месяцев. Но для меня это только цифры. Я сделаю все возможное, чтобы вернуться. Сейчас я три недели проведу в бандаже, потом реабилитация. Итак, отпуск я проведу в тренажерном зале", - рассказал в среду сразу после операции Евгений Морозко.

В текущем сезоне Морозко провел 6 матчей, результативными действиями не отличался.

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Источник:
ФК Полісся
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