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Ювентус активно работает над трансфером Судакова
Перейдет уже зимой?
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Ювентус" уже несколько месяцев следит за полузащитником "Шахтера" Георгием Судаковым, сообщает Corriere dello Sport.
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Украинец является одной из главных целей "Старой синьоры" на трансферном рынке. Издание пишет, что в Турине он был бы отличной альтернативой Рабьо. Спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли не хочет торопиться и может отложить трансфер до лета 2024 года.
Источник также пишет, что Судаков дал сигнал международному рынку о готовности смены чемпионата, когда подписал контракт с другим агентом.
В текущем сезоне Судаков провел 14 матчей за "горняков" во всех турнирах, в которых забил 3 гола и выполнил 1 результативную передачу.
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