Скандальный легионер Днепра-1 нашел себе клуб в Португалии

Алжирский защитник Янис Амаш покинул расположение "Днепра-1" и нашел себе новый клуб в Португалии. Об этом пишет Telegram-канал "Причал".

По информации источника, 24-летний игрок перешел в "Ароку", которая занимает последнее место в чемпионате Португалии.

Ранее сообщалось, что Амаш готов судиться с "Днепром-1", и видимо, процесс разрыва контракта близок к завершению, что позволит алжирцу заключить соглашение с новым клубом уже в январе.

Напомним, что Амаш стал игроком "Днепра-1" уже после полномасштабного российского вторжения, подписав контракт до лета 2026 года. С тех пор он отыграл 19 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

В нынешнем сезоне он не играл за днепровскую команды.