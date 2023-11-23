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Скандальный легионер Днепра-1 нашел себе клуб в Португалии
Переход может состояться уже в январе
Фото: СК Дніпро-1
Алжирский защитник Янис Амаш покинул расположение "Днепра-1" и нашел себе новый клуб в Португалии. Об этом пишет Telegram-канал "Причал".
По информации источника, 24-летний игрок перешел в "Ароку", которая занимает последнее место в чемпионате Португалии.
Ранее сообщалось, что Амаш готов судиться с "Днепром-1", и видимо, процесс разрыва контракта близок к завершению, что позволит алжирцу заключить соглашение с новым клубом уже в январе.
Напомним, что Амаш стал игроком "Днепра-1" уже после полномасштабного российского вторжения, подписав контракт до лета 2026 года. С тех пор он отыграл 19 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
В нынешнем сезоне он не играл за днепровскую команды.
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