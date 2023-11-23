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Новый инвестор Металлиста 1925 Владимир Носов стал президентом клуба

Премьер-лига
Обновлено

Андрей Неделин был назначен генеральным директором клуба

Новый инвестор Металлиста 1925 Владимир Носов стал президентом клуба

metalist1925.com

Новина українською

22 ноября "Металлист 1925" провел традиционное общее собрание участников, на котором были определены некоторые изменения в административном составе клуба.

Так, новым президента клуба стал новый инвестор клуба Владимир Носов, а Андрей Неделин, который ранее занимал должность исполнительного директора, был назначен генеральным директором клуба.

Отмечается, что смена руководства "Металлиста 1925" стала следующим шагом после смены инвестора в сентябре 2023 года.

Новое руководство планирует установить мощные стандарты в управлении и развитии клуба, поддерживая его ценность и философию.

"Вместе с менеджментом "Металлиста 1925" мы стремимся создать клуб, который будет современным, конкурентоспособным и успешным. Уверен, что у Андрея Неделина есть необходимы компетентность и профессиональный опыт, которые позволят клубу двигаться вперед и достичь больших высот. Вместе мы намерены воплощать лучшие управленческие и инновационные идеи, чтобы обеспечить стабильную и успешную работу клуба", - заявил новый президент клуба Владимир Носов.

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Металлист 1925 (Харьков) Андрей Неделин Владимир Носов
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Источник:
Металлист 1925
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