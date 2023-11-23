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Новый инвестор Металлиста 1925 Владимир Носов стал президентом клуба
Андрей Неделин был назначен генеральным директором клуба
metalist1925.com
22 ноября "
Так, новым президента клуба стал новый инвестор клуба Владимир Носов, а Андрей Неделин, который ранее занимал должность исполнительного директора, был назначен генеральным директором клуба.
Отмечается, что смена руководства "Металлиста 1925" стала следующим шагом после смены инвестора в сентябре 2023 года.
Новое руководство планирует установить мощные стандарты в управлении и развитии клуба, поддерживая его ценность и философию.
"Вместе с менеджментом "Металлиста 1925" мы стремимся создать клуб, который будет современным, конкурентоспособным и успешным. Уверен, что у Андрея Неделина есть необходимы компетентность и профессиональный опыт, которые позволят клубу двигаться вперед и достичь больших высот. Вместе мы намерены воплощать лучшие управленческие и инновационные идеи, чтобы обеспечить стабильную и успешную работу клуба", - заявил новый президент клуба Владимир Носов.
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