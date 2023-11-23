Новый инвестор Металлиста 1925 Владимир Носов стал президентом клуба

22 ноября " Металлист 1925 " провел традиционное общее собрание участников, на котором были определены некоторые изменения в административном составе клуба.

Так, новым президента клуба стал новый инвестор клуба Владимир Носов, а Андрей Неделин, который ранее занимал должность исполнительного директора, был назначен генеральным директором клуба.

Отмечается, что смена руководства "Металлиста 1925" стала следующим шагом после смены инвестора в сентябре 2023 года.

Новое руководство планирует установить мощные стандарты в управлении и развитии клуба, поддерживая его ценность и философию.