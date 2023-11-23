Пономарев: Игроки Динамо захотят доказать, что клуб принял правильное решение о смене тренера

Главный тренер " Руха " Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 15-го тура УПЛ против "Динамо", который состоится в воскресенье, 26 ноября, и начнется в 17.00.

"Динамо" – один из флагманов украинского футбола, потому игра против киевлян очень мотивирует футболистов. Мы готовимся к матчу в своем привычном режиме, и я думаю, что ребята продемонстрируют хорошую игру в этом противостоянии.

В составе "Динамо" много сильных игроков с хорошими индивидуальными качествами. Сейчас многие говорят о нестабильности киевлян, но если посмотреть на турнирную таблицу, то по потерянным очкам наш соперник все равно находился бы среди лидеров чемпионата.

Нам будет противостоять качественный соперник, недавно сменивший главного тренера, поэтому их игроки будут очень мотивированы. Они захотят доказать, что клуб принял правильное решение и находится на верном пути.

"Рух" выполнило весь запланированный план подготовки к игре с киевлянами. У нас был хороший спарринг против "Шахтера", где мы продемонстрировали качественный футбол. Конечно, нам не хватало сборников в этот предварительный период, но они представляли честь своих сборных. По возвращении в расположение клуба они будут готовиться уже к матчу с "Динамо", – сказал Пономарев.