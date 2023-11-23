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Из-за погоды изменено время начало матча 15-го тура Динамо - Рух
Матч начнется в 15:00
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Изменилось время начала матча 15-го тура
Как сообщает пресс-служба киевлян, решение принято по договоренности сторон и учитывая возможное ухудшение погодных условий в день игры.
Стартовый свисток на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского прозвучит в воскресенье, 26 ноября, в 15.00, а не в 17.00, как планировалось ранее.
Напомним, что "Рух" находится на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ, а "Динамо" - на 8-м.
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