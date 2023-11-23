Из-за погоды изменено время начало матча 15-го тура Динамо - Рух

Изменилось время начала матча 15-го тура УПЛ , в котором "Динамо" будет принимать львовский "Рух".

Как сообщает пресс-служба киевлян, решение принято по договоренности сторон и учитывая возможное ухудшение погодных условий в день игры.

Стартовый свисток на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского прозвучит в воскресенье, 26 ноября, в 15.00, а не в 17.00, как планировалось ранее.

Напомним, что "Рух" находится на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ, а "Динамо" - на 8-м.