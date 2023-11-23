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Пасхал рассудит Шахтер и Полесье и другие судейские назначения 15-го тура УПЛ

Премьер-лига
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ВАР будет на всех матчах тура

Пасхал рассудит Шахтер и Полесье и другие судейские назначения 15-го тура УПЛ

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 15-го тура УПЛ сезона-2023/2024.

ВАР будет присутствовать на всех семи матчах тура (матч Колос - Заря перенесен).

24 ноября

19:00. Шахтер — Полесье. Львов. Стадион Арена Львов. Арбитр — Игорь Пасхал (Херсон). Арбитр ВАР — Николай Балакин (Киевская обл.)

25 ноября

13:00. Минай — Кривбасс. Минай. Стадион Минай-Арена. Арбитр — Александр Омельченко (Славянск). Арбитр ВАР — Роман Блавацкий (Львов)

15:00. Верес — Металлист 1925. Ровно. Стадион Авангард. Арбитр — Виталий Романов (Днепр). Арбитр ВАР — Ярослав Козык (Мукачево)

17:00. Ворскла — ЛНЗ. Полтава. Стадион Ворскла им. А. Бутовского. Арбитр — Денис Шурман (Киевская обл.). Арбитр ВАР — Александр Соловьян (Киевская обл.)

26 ноября

15:00. Александрия — Оболонь. Александрия. Стадион Ника. Арбитр — Дмитрий Кривушкин (Харьков). Арбитр ВАР — Максим Козыряцкий (Запорожье)

15:00. Динамо — Рух. Стадион Динамо им. В. Лобановского. Арбитр — Владимир Новохатний (Черкассы). Арбитр ВАР — Юрия Иванов (Донецкая обл.)

27 ноября

17:00. Днепр-1 — Черноморец. Днепр. Стадион Днепр-Арена. Арбитр — Катерина Монзуль (Харьков). Арбитр ВАР — Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

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Источник:
УАФ
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