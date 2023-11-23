Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пасхал рассудит Шахтер и Полесье и другие судейские назначения 15-го тура УПЛ
ВАР будет на всех матчах тура
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 15-го тура
ВАР будет присутствовать на всех семи матчах тура (матч Колос - Заря перенесен).
24 ноября
19:00. Шахтер — Полесье. Львов. Стадион Арена Львов. Арбитр — Игорь Пасхал (Херсон). Арбитр ВАР — Николай Балакин (Киевская обл.)
25 ноября
13:00. Минай — Кривбасс. Минай. Стадион Минай-Арена. Арбитр — Александр Омельченко (Славянск). Арбитр ВАР — Роман Блавацкий (Львов)
15:00. Верес — Металлист 1925. Ровно. Стадион Авангард. Арбитр — Виталий Романов (Днепр). Арбитр ВАР — Ярослав Козык (Мукачево)
17:00. Ворскла — ЛНЗ. Полтава. Стадион Ворскла им. А. Бутовского. Арбитр — Денис Шурман (Киевская обл.). Арбитр ВАР — Александр Соловьян (Киевская обл.)
26 ноября
15:00. Александрия — Оболонь. Александрия. Стадион Ника. Арбитр — Дмитрий Кривушкин (Харьков). Арбитр ВАР — Максим Козыряцкий (Запорожье)
15:00. Динамо — Рух. Стадион Динамо им. В. Лобановского. Арбитр — Владимир Новохатний (Черкассы). Арбитр ВАР — Юрия Иванов (Донецкая обл.)
27 ноября
17:00. Днепр-1 — Черноморец. Днепр. Стадион Днепр-Арена. Арбитр — Катерина Монзуль (Харьков). Арбитр ВАР — Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
Популярное сейчас
- Наставник Боснии и Герцеговины: Нам досталась одна из сильнейших команд
- Ребров: Я знаком со сборной Боснии и Герцеговины, там подобраны хорошие игроки
- Боснийские игроки платят от 20 тысяч евро за возможность играть за сборную
- Хозяйственный суд Ровенской области открыл дело о банкротстве Вереса
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО
- Шикарная итальянская журналистка восхитила фанатов идеальными формами после рождения ребенка. ФОТО