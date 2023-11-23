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Шахтер - Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтер - Полесье: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.11.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Родная УПЛ возвращается после перерыва на матчи сборных. Завтра, в пятницу донецкий "Шахтер" будет принимать житомирское "Полесье". Поединок пройдет на "Арене Львов".
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Обе команды являются лидерами текущего первенства. В частности, "волки" отстают от первого "Днепра-1" лишь на один пункт, а "горняки" еще имеют два тура в запасе и могут сравняться с днепрянами по количеству баллов.
После тяжелого выезда в столицу Каталонии подопечные Пушича в прошлом туре проиграли тому же "Днепру-1" (1:3). В свою очередь команда Калитвинцева в своем последнем матче вырвала три очка у харьковского "Металлиста 1925" (2:1).
Матч 15-го тура УПЛ между донецким "Шахтером" и житомирским "Полесьем" состоится в пятницу, 24-го ноября 2023-го года, в 19:00.
Видеотрансляция матча в Украине состоится на Megogo, Киевстар ТБ, Setanta Sports, Volia TV, Sweet.tv, vodafone TV.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
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