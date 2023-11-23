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Легионер Руха Эдсон: Конечно, мне трудно привыкнуть к украинским морозам

Премьер-лига
Обновлено

В воскресенье Рух сыграет с Динамо

Легионер Руха Эдсон: Конечно, мне трудно привыкнуть к украинским морозам

fcrukh.com

Новина українською

Полузащитник "Руха" Эдсон Да Силва Гомесподелился ожиданиями от матча 15-го тура УПЛ против "Динамо", который состоится в воскресенье, 26 ноября, и начнется в 15.00.

"Несмотря на то, что "Динамо" — именитый украинский клуб и очень серьезный соперник, мы готовимся к игре с киевлянами так, как и к другим нашим оппонентам. Сейчас чемпионат очень ровный и каждая команда опасна.

Конечно, мне трудно привыкнуть к украинским морозам. Но я и другие легионеры должны адаптироваться к таким условиям. Нам осталось сыграть три матча в этом году и мы должны приложить все усилия, чтобы получить положительный результат.

Футболисты "Руха" привыкли, что у нас достаточно сложные тренировки и мы много и тяжело работаем на них. Однако мы понимаем, что это правильный подход, потому что команда демонстрирует хорошие результаты. Игроки привыкают к тяжелым нагрузкам и требованиям тренерского штаба и мы надеемся, что наши старания будут вознаграждены победами", - сказал Эдсон.

Напомним, что "Рух" находится на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ, а "Динамо" - на 8-м.

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Динамо (Киев) Рух (Львов) Эдсон
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Источник:
ФК Рух
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