Легионер Руха Эдсон: Конечно, мне трудно привыкнуть к украинским морозам

Полузащитник " Руха " Эдсон Да Силва Гомесподелился ожиданиями от матча 15-го тура УПЛ против "Динамо", который состоится в воскресенье, 26 ноября, и начнется в 15.00.

"Несмотря на то, что "Динамо" — именитый украинский клуб и очень серьезный соперник, мы готовимся к игре с киевлянами так, как и к другим нашим оппонентам. Сейчас чемпионат очень ровный и каждая команда опасна.

Конечно, мне трудно привыкнуть к украинским морозам. Но я и другие легионеры должны адаптироваться к таким условиям. Нам осталось сыграть три матча в этом году и мы должны приложить все усилия, чтобы получить положительный результат.

Футболисты "Руха" привыкли, что у нас достаточно сложные тренировки и мы много и тяжело работаем на них. Однако мы понимаем, что это правильный подход, потому что команда демонстрирует хорошие результаты. Игроки привыкают к тяжелым нагрузкам и требованиям тренерского штаба и мы надеемся, что наши старания будут вознаграждены победами", - сказал Эдсон.